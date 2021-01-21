НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

Инвестиции

Президент РА Аслан Бжания посетил строящийся крупный туристический объект в селе Тамыше Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.

А.Бжания сопровождали временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба и заместитель руководителя Администрации Президента Джансух Нанба. С Президентом Абхазии на строительную площадку приехал и владелец одной из крупнейших российских туристических компаний «Библио-Глобус» Александр Туголуков. Именно его компания инвестирует в строительство объекта.

Первоначально на этой территории будет размещено 150 коттеджей с двумя гостиничными номерами для проживания от одного до трех туристов. На объекте будет создана инфраструктура для организации круглогодичного отдыха туристов. Здесь будут спортивный комплекс, детская площадка, подогреваемые бассейны для взрослых и детей. Здесь же «Библио-Глобус» планирует реализовать новый проект компании, связанный с развлечением туристов в период отдыха – организацию концертов. Территория туристического комплекса и благоустроенный пляж будут открыты для посещения. Сдать объект планируется в рекордно короткие сроки – в течение 6-7 месяцев. Цех по сборке коттеджей открыт в Тамыше. Только на стадии подготовительных работ были задействованы до 50 человек, в основном – жители Тамыша и близлежащих сел. Сейчас уже приступают к активным строительным работам. Количество рабочих мест будет увеличено. Заработная плата – от 30 тысяч рублей.

Аслан Бжания в интервью журналистам отметил, что строительство такого крупного объекта имеет значение не только для села Тамыша, но и для всей Абхазии. Он сказал: «Этот проект важен в целом для Абхазии. В Восточной Абхазии нет объекта с таким количеством мест для размещения, поэтому мы связываем с этим комплексом большие надежды. Немало моих односельчан, представителей других сел уже сейчас имеют работу и возможность заработать деньги. Я абсолютно уверен, что люди вернутся в села, закипит жизнь, в школах появится больше детей. За это я благодарен господину Туголукову. Конечно же, мы будем создавать исключительно комфортные условия для того, чтобы инвестор себя хорошо чувствовал в Абхазии. Это будет распространяться на всех инвесторов. Все крупные инвестпроекты буду курировать лично, выезжать на объекты, помогать инвесторам, потому что альтернативы инвестициям нет и не будет».

Владелец компании «Библио-Глобус» Александр Туголуков сказал: «Мы заинтересованы в том, чтобы в Абхазии появлялись объекты размещения, которые будут работать круглогодично. С идеей возможного открытия объекта для круглогодичного отдыха я обратился к Президенту Абхазии Аслану Георгиевичу Бжания. Он меня поддержал. Мы наладили эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Мы видим заинтересованность государства в привлечении инвестиций и увеличении туристического потока. Я надеюсь, что мы не ограничимся этим объектом и будем в дальнейшем развивать свою деятельность в Абхазии».

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс