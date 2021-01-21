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21.01.2021
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ГРАФИК ВЫДАЧИ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Сбербанк Абхазии утвердил график выдачи российской пенсии за январь 2021 года:
1-я группа (до 1940 г.р.) – 18,19,20 января;
2-я группа (1941-1947 г.р.) – 21,22,25 января;
3-я группа (1948-1950 г.р.) – 26,27,28 января;
4-я группа (1951 -1953 г.р.) – 29 января, 1 февраля;
5-я группа (1954-1956 г.р.) – 2,3,4 февраля;
6-я группа (с 1957 г.р.) – 5 февраля.
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс