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21.01.2021

ГРАФИК ВЫДАЧИ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

Сбербанк Абхазии утвердил график выдачи российской пенсии за январь 2021 года:

1-я группа (до 1940 г.р.) – 18,19,20 января;

2-я группа (1941-1947 г.р.) – 21,22,25 января;

3-я группа (1948-1950 г.р.) – 26,27,28 января;

4-я группа (1951 -1953 г.р.) – 29 января, 1 февраля;

5-я группа (1954-1956 г.р.) – 2,3,4 февраля;

6-я группа (с 1957 г.р.) – 5 февраля.


Номер:  1
Выпуск:  4005
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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