ГОВОРЯТ ВРАЧИ

Российские медики оценивают состояние здоровья Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба как стабильно тяжелое.

Премьер-министр Абхазии А.З. Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния у Александра Анкваба вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о его переводе на ИВЛ.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс