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21.01.2021
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Российские медики оценивают состояние здоровья Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба как стабильно тяжелое.
Премьер-министр Абхазии А.З. Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния у Александра Анкваба вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о его переводе на ИВЛ.
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс