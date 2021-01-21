ОБСУДИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ

Реализацию контрольных мер за соблюдением Распоряжения Президента РА от 12 января 2021 года обсудили на совещании глав районов под председательством руководителя Администрации Президента РА Алхаса Квициния.

Главы районов отчитались об эпидобстановке и итогах борьбы с майнерами.

Так, в Ткуарчалском районе переболели 520 человек. В день фиксируется от 10 до 20 положительных тестов. В Ткуарчалской больнице стационарное лечение за время пандемии прошли около 150 человек, сейчас там лечатся 15 человек, на самоизоляции – 135 человек. Сотрудники больницы уже переболели коронавирусом или болеют в настоящее время.

В Очамчырском районе за весь период пандемии лечение прошли уже около 1000 человек, из них 800 на дому, 200 – амбулаторно. В Очамчырской больнице создали отдельный блок для больных с коронавирусом. На эти цели потрачено около двух миллионов рублей.

В Гулрыпшском районе – 1042 заразившихся коронавирусом, 837 выздоровели, амбулаторно лечатся 174 человека, 31 человек отправлен на лечение в Гудаутский госпиталь.

В столице и Сухумском районе каждый день фиксируется до 85 человек с COVID-19. Планируется увеличить на 15 мест отделение в инфекционной больнице и организовать новые пункты забора анализов для избежания скопления людей.

В Новом Афоне за весь период пандемии переболело около 140 человек, сейчас болеют коронавирусом 15 человек, пять из них лечатся в Гудаутском госпитале.

В Пицунде COVID-19 переболели 160 человек. Реальное число выше, потому что многие обращались в медучреждения других районов.

В Гагрском районе было выявлено 1050 человек с коронавирусом. На стационарном лечении в районной больнице находятся 37 человек, 330 больных лечатся на дому. Большинство глав районов пожаловались на то, что фермы по добыче криптовалют продолжают свою деятельность, несмотря на неоднократные отключения.

Заместитель гендиректора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что потребление электроэнергии по всей Абхазии продолжает расти.

«Мы отключаем фермы, но они снова возобновляют свою деятельность. Маленькие штрафные санкции не пугают криптофермеров. Ситуация усложняется тем, что кроме крупных майнинговых ферм появляются также небольшие фермы в частных домах и гостиницах, которые невозможно отследить. Необходимо принимать жесткие меры для пресечения данной деятельности – конфисковывать устройства, имущества, незаконно подключаемые к электросетям, и значительно увеличить штрафы», – сказал Багапш.

По словам министра внутренних дел Дмитрия Дбар, остановить деятельность ферм по добыче криптовалют во многом невозможно из-за некоторых чиновников, оказывающих содействие криптофермерам.

И.о. председателя СГБ РА Роберт Киут сказал, что они оказывают информационную поддержку МВД и «нарабатывают материал» о должностных лицах, замешанных в майнинге.

Алхас Квициния выразил свое отношение к проблеме майнинга: «В Абхазии все друг друга знают напрямую или опосредованно, особенно в селах, поэтому я не верю тем главам сел и районов, которые говорят, что не знают, кто занимается майнингом на их территории. Пора прекращать панибратство! Какой бы «хороший парень» не занимался майнингом, его заслуги и связи не должны оправдывать ущерб, который он наносит государству».

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс