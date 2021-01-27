Главная
ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
Гражданин Апсны
Амичба Зураб Лукич – человек, который служит примером другим, один из самых активных руководителей, поднимавших г. Сухум из руин после Отечественной войны 1992-1993 гг., где он участвовал в освобождении страны от грузинских агрессоров. После войны Зураб Лукич, как и прежде, был назначен начальником коммунального управления столицы Абхазии. Стояла первостепенная задача: восстановить в кротчайший срок разрушенную жизнедеятельную инфраструктуру города. Для этого нужно было поднять из пепла семь организаций городского хозяйства: Водоканал, Спецхозяйство по уборке города, Ремонтно-строительное хозяйство, Троллейбусный парк, Наружное, Дорожное и Зеленое хозяйства. Имея за плечами большой опыт партийной и хозяйственной работы, окончив два вуза: Сухумский пединститут и Ростовский госуниверситет, Зураб Лукич, со свойственной ему ответственностью и требовательностью, принялся за дело. Во всех названных структурах, как в режиме военного времени, люди работали почти круглосуточно. Задача была выполнена в поставленные сроки. Зураб Лукич вырастил двух сыновей, дал им высшее образование. За активный труд и беззаветное служение Родине Амичба Зураб Лукич удостоен высшей награды Родины – ордена «Честь и Слава» 3-й степени. Казалось бы в пенсионном возрасте можно и отдохнуть. Однако Зураб Лукич опять в рабочем строю. Он назначен директором студенческого общежития АГУ. Это заведение достойно названия образцовой гостиницы со всеми удобствами и широкими возможностями для занятий и отдыха. В каждом номере есть раздельные комнаты с бытовыми удобствами. Здесь проживают не только студенты, но и преподаватели. Вокруг царит порядок и дисциплина. Все это благодаря строгости и умелому руководству Зураба Лукича. Весь свой опыт и знания он передает молодежи. Ректорат АГУ, коллеги по работе поздравляют Зураба Лукича с днем рождения и посвящают ему искренние слова уважения и благодарности:
Было же время – золотое, для души,
Когда ковались люди совести и чести,
Тогда и появились на небосклоне Вы,
Зураб Лукич, на самом бойком месте.
Кипело всё в хозяйственных руках
Под Вашим чутким руководством,
Все городские улицы утопали в живых цветах,
А гости и жильцы восхищались
Вашим благоустройством –
Дарили Вы тем людям райские красоты:
Зелёные проспекты, чистые горные ручьи,
Размашистые пальмы, кипарисы, эвкалипты, тополя –
Всё, чем могла привлечь абхазская земля.
Когда-то признан был Сухум
Одним из лучших городов в Союзе,
И приходило же тогда на ум:
Сюда открыть международные круизы.
Прошли года и всё в Апсны перевернулось:
Мы пережили трагедию – войну,
В глубокие проблемы окунулись,
Чтоб из руин поднять свою страну.
Хотим мы, как и прежде:
Пусть будет гордостью абхазская столица!
Пусть эта светлая надежда
Разбудит новые молодые лица!
Вот тут-то и понадобился клич:
«А где наш Амичба Зураб Лукич»!?
Его нам опыт всего дороже!
В нём сохранился боевой настрой
И, несмотря на почтенный возраст свой,
Он вместе с нами трудится в АГУ,
Чтоб передать личный опыт молодёжи.
Преемственность – во главу угла,
Её сберечь – задача непростая,
Страна тогда лишь воспрянет ото сна,
Когда соединятся опыт и плеяда молодая.
За многолетний и бескорыстный труд
Мы перед Вами, Зураб Лукич, свои головы склоняем.
Пусть Ваши годы ещё много лет цветут,
Как наши улицы когда-то расцветали.
Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: общество
Автор: Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»