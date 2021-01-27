ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

Гражданин Апсны

Амичба Зураб Лукич – человек, который служит примером другим, один из самых активных руководителей, поднимавших г. Сухум из руин после Отечественной войны 1992-1993 гг., где он участвовал в освобождении страны от грузинских агрессоров. После войны Зураб Лукич, как и прежде, был назначен начальником коммунального управления столицы Абхазии. Стояла первостепенная задача: восстановить в кротчайший срок разрушенную жизнедеятельную инфраструктуру города. Для этого нужно было поднять из пепла семь организаций городского хозяйства: Водоканал, Спецхозяйство по уборке города, Ремонтно-строительное хозяйство, Троллейбусный парк, Наружное, Дорожное и Зеленое хозяйства. Имея за плечами большой опыт партийной и хозяйственной работы, окончив два вуза: Сухумский пединститут и Ростовский госуниверситет, Зураб Лукич, со свойственной ему ответственностью и требовательностью, принялся за дело. Во всех названных структурах, как в режиме военного времени, люди работали почти круглосуточно. Задача была выполнена в поставленные сроки. Зураб Лукич вырастил двух сыновей, дал им высшее образование. За активный труд и беззаветное служение Родине Амичба Зураб Лукич удостоен высшей награды Родины – ордена «Честь и Слава» 3-й степени. Казалось бы в пенсионном возрасте можно и отдохнуть. Однако Зураб Лукич опять в рабочем строю. Он назначен директором студенческого общежития АГУ. Это заведение достойно названия образцовой гостиницы со всеми удобствами и широкими возможностями для занятий и отдыха. В каждом номере есть раздельные комнаты с бытовыми удобствами. Здесь проживают не только студенты, но и преподаватели. Вокруг царит порядок и дисциплина. Все это благодаря строгости и умелому руководству Зураба Лукича. Весь свой опыт и знания он передает молодежи. Ректорат АГУ, коллеги по работе поздравляют Зураба Лукича с днем рождения и посвящают ему искренние слова уважения и благодарности:

Было же время – золотое, для души,

Когда ковались люди совести и чести,

Тогда и появились на небосклоне Вы,

Зураб Лукич, на самом бойком месте.

Кипело всё в хозяйственных руках

Под Вашим чутким руководством,

Все городские улицы утопали в живых цветах,

А гости и жильцы восхищались

Вашим благоустройством –

Дарили Вы тем людям райские красоты:

Зелёные проспекты, чистые горные ручьи,

Размашистые пальмы, кипарисы, эвкалипты, тополя –

Всё, чем могла привлечь абхазская земля.

Когда-то признан был Сухум

Одним из лучших городов в Союзе,

И приходило же тогда на ум:

Сюда открыть международные круизы.

Прошли года и всё в Апсны перевернулось:

Мы пережили трагедию – войну,

В глубокие проблемы окунулись,

Чтоб из руин поднять свою страну.

Хотим мы, как и прежде:

Пусть будет гордостью абхазская столица!

Пусть эта светлая надежда

Разбудит новые молодые лица!

Вот тут-то и понадобился клич:

«А где наш Амичба Зураб Лукич»!?

Его нам опыт всего дороже!

В нём сохранился боевой настрой

И, несмотря на почтенный возраст свой,

Он вместе с нами трудится в АГУ,

Чтоб передать личный опыт молодёжи.

Преемственность – во главу угла,

Её сберечь – задача непростая,

Страна тогда лишь воспрянет ото сна,

Когда соединятся опыт и плеяда молодая.

За многолетний и бескорыстный труд

Мы перед Вами, Зураб Лукич, свои головы склоняем.

Пусть Ваши годы ещё много лет цветут,

Как наши улицы когда-то расцветали.

Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: обществоАвтор: Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»