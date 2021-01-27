ОРГАНИЗАЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ АБХАЗИИ НАГРАДИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Межведомственный совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) наградил «Благодарностями Совета» организации российских соотечественников Абхазии за участие в акции «Мы вместе».

За свою активную работу и содействие в проведении Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» награждены общественные организации: «Русская община Абхазии» (председатель Р. Рязанцев), «Черноморское казачье войско Абхазии» (войсковой атаман В. Мироненко), «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» (председатель В.И. Шелест) и «Фонд развития взаимоотношений между Абхазией», ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» (врио президента Н. Лютахина).

Наши организации российских соотечественников Абхазии в тяжелый пандемийный 2020 год работали большой единой многонациональной командой, в которой есть русские, абхазы, армяне, греки, украинцы, белорусы, которые по зову сердца с первых дней введения чрезвычайного положения в стране включились в оказание различной помощи нашему государству, нуждающимся гражданам Абхазии и российским соотечественникам, проживающим в республике. Благодаря этому четыре организации соотечественников Абхазии впервые получают такое количество наград по итогам годовой работы. Для нас это значимый результат, которым мы гордимся. Спасибо всем причастным к нашему общему делу.

Напомним, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также поблагодарил волонтеров движения «Мы вместе» за помощь в период пандемии коронавируса.

«Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций – всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан», – сказал Президент В.Путин.

Также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров поблагодарил зарубежных соотечественников за большой отклик в организации и проведении Всероссийской акции «Мы вместе»: «В момент, когда был объявлен карантин, почти повсеместный, и то, как проявили себя наши ребята, соотечественники, живущие в соответствующих странах, заслуживает самой высокой похвалы».

Межведомственный совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом образован в 2014 году для координации взаимодействия органов исполнительной власти в выработке общих подходов, стратегии при реализации государственной политики в отношении молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Председателем совета является руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Вячеславович Бугаев.

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии