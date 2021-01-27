Свободное мнение

Заявление политсовета Народной партии Абхазии

О МАЙНИНГОВОМ ТЕРРОРЕ, ДИВЕРСИИ И БЕСПРИМЕРНОМ – БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ БЕСПРЕДЕЛЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Сегодня только ленивый не говорит, что именно и прежде всего майнинговая высокоорганизованная братия, как губительный вирус, как раковая опухоль, начавшая разрастаться в метастазы подобно сопровождающим и сродни им катастрофически аморальным и не менее пагубным антидуховным вирусам, весь набор майнингового беспредела, майнинговая война против народа нашей страны являются главной причиной постоянных тотальных или на отдельных участках сбоев, больших и малых аварий в нашей энергетической системе. Преступно и цинично паразитирующая на шее народа и его здоровье, на находящемся почти на издыхании отечественном энергетическом хозяйстве, на российском электричестве, которое передают нам в порядке перетока на известных и, кстати, не всегда безвозмездных началах, оказывается, тоже производится прежде всего во благо «благополучной» непрерывной работе этой паразитирующей майнеровой публики.

Но ограничиваться только этой констатацией, значит сказать полуправду, а по сути ничего не сказать. Вся логика происходящего красноречиво говорит о том, что нынешняя власть не способна преодолеть майнинговую напасть, войну и агрессию против общества и народа, его здоровья, элементарных условий существования, так как эта публика является одним из решающих слагаемых её социальной базы. Более того, в значимых своих сегментах всех её ветвей и подразделений власть не только исправно обслуживает общие интересы народившегося у нас по сути господствующего в РА эксплуататорского класса майнеров, но и сросшись с ним, сама участвует в разнузданной дьявольской майнинговой вакханалии. Ну и впрямь, пир во время чумы.

Майнерство является открытым государственным экономическим терроризмом (энергетический вампиризм), покрываемым некоторыми высокопоставленными чиновниками с подачи НПО. Криптофермы потребляют огромные мощности электроэнергии, которые абхазская энергосеть не в состоянии ни выработать, ни передавать, так как абхазское трансформаторное оборудование и токопроводная система во многих своих частях старая, оставшаяся ещё с советских времён. Частичное обновление электрохозяйста, проведённое за последние 3 года, слишком незначительно.

Из-за этого абхазская энергосеть, перегруженная криптофермами, работает в аварийном режиме и всё время перегорает, приводя к бедственному положению народ и параличу производственных процессов, а также общественно-политическую жизнь в стране.

Постоянные хаотическо-аварийные отключения энергии могут привести к срыву работы сберкасс и своевременных выплат пенсий, что для многих пенсионеров может стать катастрофическим и при наличии карантинного режима в стране, привести ко многим смертям. Однако, это может послужить дополнительным источником обогащения банков и некоторых высших чиновников за счёт оборота задержанных пенсий и физического сокращения числа пенсионеров. Постоянные отключения энергии в зимнее время не дают возможности населению жить в нормальном температурном и санитарном режиме, что сильно снижает общий иммунитет и может спровоцировать дополнительную массовую вспышку вирусных заболеваний и, в частности, COVID-19. Народ убивают, лишая зимой нормальных условий жизни и создавая искусственные затруднения при получении пенсий. Не выглядят ли на этом фоне многочасовые разглагольствования о борьбе с теми же незаконно установленными криптофермами видимостью, имитацией борьбы, сплошным лицемерным фарсом, надувательством и издевательством, отвлекающим внимание общественности от действительных врагов и действительной опасности?

Нужно создать профессиональную, но при этом непродажную комиссию, чтобы выяснить и обнародовать в СМИ, что именно представляет из себя криптоферма и на что уходят сотни киловатт и даже мегаватт энергии и за какую-такую «интересную» деятельность майнеров в пользу иностранных держав они начисляют им огромные суммы криптовалюты. Не являются ли криптофермы своеобразными генераторами и излучателями какого-то типа смертоносного высокочастотного электромагнитного поля? А может быть, криптоферма аккумулирует энергию, чтобы в нужный момент послужить энергетичекой бомбой? Не является ли разрешение на массовую установку криптоферм прямым и более реальным вариантом воплощения плана «Скала» заингурских реваншистов, чтобы в Абхазии не осталось бы никаких форм жизни, только голые скалы?

При нынешнем положении дел и направленности хода вещей вполне возможное обналичивание криптовалюты в абхазских банках приведёт к обесцениванию (девальвации) рубля и, как следствие, введению дополнительных налогов на отечественного производителя, отчего происходит резкий подъём цен даже на продукты питания.

Обобщив всё вышеизложенное, вполне определённо и с доказательной базой можно будет обвинить в государственной измене майнеров и тех, кто их «крышует» в высших эшелонах власти как палачей абхазского народа, чинящих вялотекущий его геноцид. А в перспективе, кто попытается вернуться к этому, где-где, но в условиях Абхазии недопустимому, позорному ремеслу, ставить вопрос о лишении его абхазского гражданства с последующим выдворением за пределы страны с конфискацией не только майнингового оборудования, но и полной конфискацией имущества, чтобы хоть в малой степени покрыть нанесённый ими ущерб. Неужели наши отцы, братья и сёстры погибли в борьбе вот за такое «светлое» и «счастливое» будущее?

Говорят «каждому беспределу есть предел». Но в нашем случае этому беспределу не видно конца, настолько он погряз, буквально утонул в преступном стяжательстве, алчности и, как следствие безнаказанности, в ненасытности.

Так доколе же эдакая заблудшая и вконец распоясавшаяся власть будет испытывать долготерпение добрых и честных наших граждан?

Где её голос, объяснения, извинения и действия? В ответ на массовые протесты и вопросы власть отвечает глухим молчанием, как, впрочем, и её подпевалы из наших «доблестных» НПО. А в свою очередь где наше чувство достоинства и самоуважения? Неужели мы уподобимся герою русской народной поговорки: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится?» Ведь когда грянет гром (а к этому дело идёт прямиком), креститься, может оказаться, будет поздно. Убеждены, что терпение общества не беспредельно, если в ближайшие две недели этому измывательству над нашим многострадальным народом не будет решительно положен конец.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии