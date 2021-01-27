И МНОГО, МНОГО РАДОСТИ….

Волшебная сказка

Сказочная, волшебная, полная надежд новогодняя сказка закончилась. Ушедший в историю 2020 год был непростым, он оказался для большинства людей неожиданным испытанием. И потому, наверное, новогодние хлопоты, традиционная елка, маленькие радости смягчили непростую ситуацию. Несомненно, каждая елка стала еще одним символом веры и надежды. Ведь именно около новогодней красавицы загадывают свои самые сокровенные желания на год грядущий. В каждом доме, в каждой семье была своя, самая замечательная елочка.

Я хочу рассказать об одной елочке, которая много дней радовала жителей Гудауты. Причем и детей, и взрослых, и многочисленных гостей, которые приехали встретить Новый год в Абхазии. Она стала настоящей достопримечательностью нашего города. Настолько была яркой, неожиданной и в тоже время элегантной.

Только веря в волшебство, можно с такой любовью украсить елку. И за это большое спасибо, Кристине Гумба, и всем тем, кто ей помогал осуществить задуманное. В парке им.Ленина города Гудауты, на протяжении трех последних лет устанавливается 12-метровая елка. И каждый раз она выглядит по-новому благодаря задумке ландшафтного дизайнера при Администрации Гудаутского района Кристины Гумба.

Социальные сети предоставляют нам возможности, о которых мы не могли и мечтать лет 20 назад. К примеру, о том, как выглядят елки в городах Абхазии, становилось известно практически в тот же день или даже час, когда их устанавливали. И одновременно с этим в сетях начался неофициальный конкурс на звание лучшей елки 2021года. Каждая из них по-своему неповторима. На взгляд гудаутцев, наша замечательная елка заняла по праву верхнюю ступень рейтинга. И в этом нас поддержали жители всех городов республики.

Наша елка выполнила свою миссию. Она подарила всем нам хорошее настроение, веру в то, что обязательно исполнятся наши мечты. Рядом с такой красотой невозможно было думать о чем-то грустном. И даже формат праздника, который пришлось скорректировать по известным причинам, желающих сделать фото на фоне елки было множество. А гудаутская елка выполнила свое предназначение. Она дождалась еще одного атрибута зимы – первого снега. И вместе с первыми лучами солнца, которые растопили снежинки, попрощалась, чтобы вернуться и порадовать всех своей неповторимостью уже на следующий Новый год!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району