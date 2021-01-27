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Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 85 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 125 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1947 года рождения.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 25, в российском военном госпитале в Сухуме – 48 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 11301 человек. 161 летальный случай. Выздоровели 9207 человек.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс