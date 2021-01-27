Письмо в редакцию

Герои в белых халатах

РУКА ОБ РУКУ. 24 ЧАСА В СУТКИ. РАДИ ЖИЗНИ

Эта рубрика была и остается особенно значимой для всех газет и журналов. Именно благодаря письмам наших читателей, не прерывается обратная связь, что весьма важно для работы печатного издания. Сейчас, и не только из-за пандемии коронавируса, нам стали больше звонить. Звонят, чтобы поделиться со страниц газеты важной, животрепещущей, волнующей человека информацией. Такой телефоннй разговор состоялся недавно по главной теме последнего времени – Covid-19.

Так, выписавшись из госпиталя, мне позвонил мой давний друг – Герой Абхазии, ветеран афганской войны, член Общественной палаты РА Геннадий Маргания. Он выразил желание через главный печатный орган страны – газету «Республика Абхазия», поблагодарить медицинский персонал Гудаутского госпиталя за самоотверженный труд.

Мы не первые и не единственные, кто публикует идущие от сердца слова благодарности медикам. Особенно часто можно встретить такие письма в социальных сетях. Они также от бывших пациентов, прошедших весь нелегкий путь вместе с врачами и медицинскими сестрами. И эта тема продолжается, несмотря на то, что уже есть определенные вакцины от коронавируса, разработаны схемы лечения, есть наработанный план предупредительных мер по уменьшению риска заболевания. К сожалению, болезнь оказалась достаточно серьезной, и справиться самостоятельно с этим недугом не представляется возможным. Даже те, кто лечится в домашних условиях, в обязательном порядке консультируется с врачами и принимает рекомендованные препараты.

Однозначно и бесспорно, что основная нагрузка легла на плечи медицинского персонала Гудаутского ковидного госпиталя. Эта коварная болезнь ворвалась в нашу жизнь, к ней мы не были готовы. Правильнее будет сказать, не были готовы к тому, что это будет продолжаться так долго, а медицинская помощь потребуется огромному количеству людей. И если в самом начале этого непростого пути было множество вопросов у медиков, то в настоящее время определены приоритеты и пути лечения пациентов. Наши замечательные врачи не остались без дружеской помощи: уже не раз сюда приезжали коллеги из Российской Федерации и оказывали профессиональную помощь, делились своим опытом работы. Эта поддержка, как всегда, была очень кстати. Как и та гуманитарная помощь, которая оказывается нашей республике. Ведь только сообща мы способны совершить прорыв, и победить недуг, который охватил уже более 11000 человек в Абхазии.

Только все вместе. Именно так говорят бывшие пациенты, которые вернулись домой, к своим семьям. Весь коллектив, как единый организм, работает только ради того, чтобы помочь своим пациентам победить недуг. Это очень сложно. Они прикладывают максимум своих сил, делают все возможное и даже больше. Поэтому, когда благодарные пациенты называют имена своих добрых и надежных докторов и медсестер.

Геннадий Маргания, Саид Таркил (первый министр иностранных дел РА), Рауль Пантия (член Конституционного суда РА), Роман Дзидзария (ветеран Отечественной войны народа Абхазии) благодарят своих врачей за их титанический труд, которые подвергают себя и свои семьи опасности, но, несмотря на это, продолжают выполнять свои обязанности по велению сердца: Хаджарат Шамба – главный врач госпиталя и его команда-профессионалов; врачи – Сит Аргун, Даур Миканба, Астан Габлия, Саид Лазарев, Эльвира Царгуш, Эльвира Бганба, Саида Какубава, Юля Куправа, Херсина Гулия, Ирма Качарава; медицинские сестры – Саида Чанба, Астанда Гегия, Щазина Хагуш, Сима Гобечия. И все они, все без исключения, каждый день, отдают частичку своего сердца пациентам, принимают порой самые трудные решения во благо и во имя жизни. Пройдя через испытания, которые преподносит Covid-19, от лица обратиться к тем, кто не до конца осознает всю опасность и непредсказуемость болезни. Все те рекомендации, с которыми обращаются врачи, эпидемиологи к гражданам и гостям нашей республики, не просто слова. Эти предписания необходимо выполнять. Это для нашей с вами безопасности. Оставайтесь здоровыми!

Публикацию подготовила Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району