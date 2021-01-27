ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ АБХАЗИИ

Помощь соотечественников

В начале октября 2020 года в ответ на просьбу Минздрава Республики Абхазия глава Московской абхазской диаспоры и попечитель Благотворительного фонда «Амшра» Беслан Агрба начал реализацию программы финансовой поддержки медперсонала, задействованного в Гудаутском COVID-госпитале. Беслан Агрба отметил: «Трехмесячная программа финансовой поддержки медиков Абхазии в борьбе с COVID-19 реализована в полном объеме».

Программа была рассчитана на период с 1 октября по 31 декабря 2020 г. и включала в себя ежемесячные стимулирующие денежные доплаты медицинским бригадам, сформированным из сотрудников различных медицинских учреждений страны и задействованных в работе Гудаутского COVID-госпиталя.

В Сухуме ежемесячно осуществлялись выплаты врачам амбулаторного звена, оказывающим дистанционную консультационную помощь заболевшим COVID-19.

Вся организационная работа осуществлялась совместными усилиями представителей Московской абхазской диаспоры и Благотворительного фонда «Абхазский общественный фонд развития «Амшра». Общая итоговая сумма финансовой помощи, оказанной Бесланом Агрба медицинскому персоналу, составила 5 млн 879 тыс. руб. Эта помощь была адресной и охватила более 360 медиков, среди которых были врачи-реаниматологи, врачи общего профиля, врачи-лаборанты, рентгенологи, медицинские сестры, санитарные работники, водители скорой помощи, а также 22 врача амбулаторного звена (Сухум).

Единовременную помощь в декабре получила и вся бригада (14 сотрудников) единственной в Абхазии Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

Медицинские бригады, получившие финансовую помощь, были сформированы из сотрудников следующих медицинских учреждений Абхазии: ЦРБ г. Гудауты (126 чел.); Республиканская больница (70 чел.); Сухумская городская клиническая больница (28 чел.); ЦРБ г. Ткуарчала (24 чел.); ЦРБ п. Гулрыпша (19 чел.); ЦРБ г. Гала (16 чел.); ЦРБ г. Гагры (9 чел.); Республиканский противотуберкулезный диспансер (6 чел.); Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия (5 чел.); Сухумская районная детская больница (5 чел.); Республиканская специализированная психиатрическая больница (3 чел.); Национальный онкологический центр (3 чел.); Сухумский медицинский колледж (3 чел.); ЦРБ г. Очамчиры (2 чел.); Детская поликлиника г. Сухума (2 чел.); Республиканский кожно-венерологический диспансер (2 чел.); Сухумская городская поликлиника (1 чел.).

Мы выражаем искреннюю признательность всему медицинскому персоналу Абхазии, который каждый день, рискуя своей жизнью, борется за здоровье всего нашего народа. Обращаясь к населению Абхазии, мы просим быть ответственными и соблюдать ограничительные меры не только ради себя, но и ради жизни других людей, помочь медикам в их самоотверженной борьбе за наше здоровье, чтобы в скорейшее время мы все вместе справились с этим заболеванием.

Будьте здоровы и берегите себя и близких!

Московская абхазская диаспора, Благотворительный фонд «Амшра»

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Московская абхазская диаспора, Благотворительный фонд «Амшра»