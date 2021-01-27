ГРАФИК РАБОТЫ СУХУМСКОГО РЫНКА И ТК «СУХУМПРИБОР»

Глава Администрации г.Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Сухуме». Об этом сообщает официальный сайт столичной Администрации.

Согласно Распоряжению, установлен новый график работы Сухумского центрального рынка и Государственного вещевого рынка ТК «Сухумприбор».

Сухумский центральный рынок будет работать в воскресенье, понедельник и вторник, ТК «Сухумприбор» – в четверг, пятницу и субботу.

Департаменту по управлению транспортом и организацией дорожного движения, Сухумскому АТП и Троллейбусному управлению поручено усилить работу по контролю за соблюдением временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от COVID-19.

Санитарно-эпидемиологической станции Администрации г. Сухума поручено организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами, а также Центрального рынка и ТК «Сухумприбор» до начала и после завершения торгового дня.

Администрация г. Сухума и все ее структурные подразделения должны освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста (1 – 4 классы) от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства). Работникам, осуществление трудовых обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер, обеспечивается сохранение и выплата заработной платы в полном объеме.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс