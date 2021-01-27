Закон Республики Абхазия

О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2021 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия на 2021 год

Утвердить общий объем бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия на 2021 год (далее – Фонд) по доходам в сумме 187 058,1 тыс. рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 187 058,1 тыс. руб. согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепленные за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Распорядители средств бюджета Фонда

Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 18 декабря 2020 года, № 5056-с-VI

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия