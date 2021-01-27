Закон Республики Абхазия

О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2021 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия на 2021 год (далее – Фонд)

Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 87 000,0 тыс. рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 87 000,0 тыс. рублей согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Распорядители средств бюджета Фонда

Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 18 декабря 2020 года, № 5054-с-VI

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия