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Закон Республики Абхазия
О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год
Статья 1. Основные параметры бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год (далее – Фонд).
Утвердить общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 220 432,5 тыс. руб. согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 220 432,5 тыс. руб. согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Распорядители средств бюджета Фонда
Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 декабря 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 18 декабря 2020 года, № 5053-с-VI
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия