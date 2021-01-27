ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФЕВРАЛЕ

В Кабинете Министров РА

Временно исполняющий обязанности Премьер-министра, вице-премьер, министр финансов РА Владимир Делба провёл встречу с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. Обсуждались условия, при которых будет возможно рассмотрение вопроса поэтапного ослабления ограничительных мер, сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Цахнакия и Скорик дали оценку текущей эпидемобстановки, отметив, что усиление ограничительных мер привело к снижению количества вновь выявленных больных при сохранении охвата ежедневного тестирования.

«Стало поступать меньше больных в медучреждения на стационарное лечение. Снизилась обращаемость в лечебные заведения с жалобами на признаки сезонных ОРВИ», – констатировали медики.

Участники встречи отметили факторы, которые должны играть ключевую роль при обсуждении возможности открытия учебных заведений.

«Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Надо оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга положения дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ», – сказал Владимир Делба. Он поручил участникам встречи в рамках межведомственного взаимодействия и взаимодействия с районными управлениями образования проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований.

«Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас – подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в распоряжении Президента. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – сказал Владимир Делба.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс