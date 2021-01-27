ЭКСПОРТ ИЗ АБХАЗИИ

По данным на 25 января, из Абхазии в Россию экспортировано 51 271 008 кг цитрусовых, к 14 декабря эта цифра составляла 24 639 890 кг мандарин.

Об этом сообщили Апсныпресс в Государственном таможенном комитете. Количество экспортированного ореха-фундука составило 2 250 946 кг, экспорт хурмы – 815 290 кг, фейхоа – 1 005 812 кг, киви – 13 343 кг.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс