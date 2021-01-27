ПЕРЕД ВСЕМИ СТОИТ ОДНА ЗАДАЧА

На первом заседании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты, в котором участвовали представители СУЭС, УВД и столичной Прокуратуры, глава Администрации г. Сухума Б.Эшба сказал: «Уже обсуждают, что у нас, у глав администраций, оказывается, есть фермы, и мы решили сами свои фермы отключить. Дошло до этого абсурда. А если копнуть глубже, все пути ведут к энергетикам. А нам приходится от этой грязи отмываться. Администрация и силовые структуры оказывают помощь энергетикам и сами оказываются виноватыми. Получается, что энергетики хорошие, а контролирующие органы вместе с администрацией – плохие».

По его словам, перед всеми должна стоять одна задача – добиться того, чтобы граждане были обеспечены необходимым электричеством. Он отметил, что энергетики должны назвать слабые места в работе, где они не могут сами справиться.

«Вы за свою работу отвечайте, господа энергетики. Если сами не можете, не справляетесь, помогите другим, тем, кто способен это сделать. Мы пришли к вам на помощь. Президент дал такие указания. «Энергосбыт» обязан знать, кто, где и какое количество электроэнергии потребляет, куда утекает электричество. Если в результате контрольных мероприятий выявляется, что криптооборудование «перед носом», а электрик говорит, что он не знал об этом, он является либо соучастником, либо помощником этого процесса. По-другому назвать это я не могу», – заключил мэр.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс