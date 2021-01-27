ИНФОРМАЦИЯ

«В соответствии с Законом Республики Абхазия от 06 августа 2008 года № 2140-c-IV «Об унитарных предприятиях», подпунктом 3.1.16 пункта 3.1 Положения о Министерстве экономики Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 июля 2020 г. № 80, а также во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 5 мая 2010 г. № 71 «О реорганизации подведомственных Министерству экономики Республики Абхазия организаций» Государственная компания «Абхазтоп» сообщает о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в Республиканское унитарное предприятие «Абхазская государственная топливная компания».

В соответствии с частью 7 статьи 29 Закона Республики Абхазия от 06 августа 2008 г. № 2140-c-IV «Об унитарных предприятиях» кредиторы реорганизуемых юридических лиц вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должниками по которым являются эти юридические лица, и возмещения убытков».

К. ОЗГАН, вице-премьер, министр экономики РА

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: К. ОЗГАН, вице-премьер, министр экономики РА