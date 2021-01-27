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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА СТАБИЛЬНОЕ 27.01.2021

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА СТАБИЛЬНОЕ

Состояние здоровья Премьер-министра РА Александра Анкваба консилиум специалистов оценивает как стабильное, с положительной динамикой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.

По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия.


Номер:  2
Выпуск:  4006
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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