СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА СТАБИЛЬНОЕ

Состояние здоровья Премьер-министра РА Александра Анкваба консилиум специалистов оценивает как стабильное, с положительной динамикой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.

По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс