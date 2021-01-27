Главная
27.01.2021
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА СТАБИЛЬНОЕ
Состояние здоровья Премьер-министра РА Александра Анкваба консилиум специалистов оценивает как стабильное, с положительной динамикой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.
По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия.
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс