Говорит депутат Парламента РА Рауль Лолуа

Мнение

Президент РА Аслан Бжания представил на рассмотрение в Парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют. Законопроекты предполагают изменения в Административном и Уголовном кодексах.

Несанкционированный забор электроэнергии и неуплата за электричество являются хищением государственного имущества, которое должно быть уголовно наказуемым.

«В Уголовном кодексе эти статьи у нас есть. По самым скромным подсчетам у РУП «Черноморэнерго» воруют до 100 мегаватт. А это сегодня по минимальным ценам за электроэнергию 500 миллионов рублей в год», – отметил депутат. «Воруют электроэнергию у «Черноморэнерго». Они приезжают и отключают крупные фермы, которые потребляют два-три мегаватта. Понятно, что в течение какого-то времени электроэнергию потребляли и за нее не платили. Что происходит? Значит, кто-то «крышевал» этот вид деятельности… Конечно же, «Черноморэнерго» должно обращаться в органы внутренних дел за расследованием факта хищения», – сказал Лолуа.

Он сообщил, что представленные в Парламент законопроекты, ужесточающие ответственность за незаконную добычу криптовалют, парламентарии обсудят в ближайшие дни.

«Нам прислали два законопроекта. Один о внесении изменений в Уголовный кодекс и второй в Кодекс об административных правонарушениях. По Уголовному кодексу, если ты присоединяешься к электрическим сетям и потребляешь большой объем электроэнергии, то наказание – лишение свободы до трех лет с конфискацией оборудования. Большой объем означает потребление электроэнергии в размере одного мегаватта», – сказал Лолуа.

По мнению депутата, важно не только принятие дополнительных законов, но ответственное их исполнение.

Sputnik-Abkhazia

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия