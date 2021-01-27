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27.01.2021
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Документы об усилении мер ответственности
Президент Абхазии Аслан Бжания представил на рассмотрение в Парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют:
проект Закона РА «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях»;
проект Закона РА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».
Данный проект предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс РА и Уголовно-процессуальный кодекс РА.
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс