Документы об усилении мер ответственности

Президент Абхазии Аслан Бжания представил на рассмотрение в Парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют:

проект Закона РА «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях»;

проект Закона РА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Данный проект предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс РА и Уголовно-процессуальный кодекс РА.

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс