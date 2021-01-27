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27.01.2021

Документы об усилении мер ответственности

Президент Абхазии Аслан Бжания представил на рассмотрение в Парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют:

проект Закона РА «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях»;

проект Закона РА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Данный проект предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс РА и Уголовно-процессуальный кодекс РА.


Номер:  2
Выпуск:  4006
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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