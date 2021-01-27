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27.01.2021
Президент отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование. Об этом он сообщил на совещании в «Черноморэнерго» 26 января. Глава государства подчеркнул, что отныне деятельность энергетиков будет подкреплена законом. <p>
Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа рассказал, что данные, которые ведомство получило к 26 января, показывают снижение электричества по всей республике. За два дня работы специалистов «Черноморэнерго» было отключено более 50 мегаватт. <p>
«Это хорошая тенденция, но есть опасение, что если работа не будет носить постоянный характер, то вновь приступят к незаконному подключению»,– добавил он. <p>
По его словам, на сегодняшний день суточное потребление составляет 9,8 миллионов киловатт-часов, что намного выше стандартных показателей за прошлые годы. <p>
Бжания обратил внимание на то, что среди населения бытует мнение о том, что уменьшение нагрузок на электричество происходит за счет веерных отключений. Логуа отметил, что веерных отключений в республике нет, они происходят только по факту перегрузок фидеров. <p>
Аслан Бжания напомнил, что в пятницу, 29 января, наступает день X по кадровым вопросам в районах. Он попросил Михаила Логуа согласовывать данные, которые они получают из районов, с главами администраций, так как «ответственность за эту деятельность носит персональный характер». <p>
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О НЕЗАКОННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ<p>Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с гендиректором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа по ситуации с незаконным потреблением электроэнергии и деятельностью майнинговых ферм в республике. <p>
Президент отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование. Об этом он сообщил на совещании в «Черноморэнерго» 26 января. Глава государства подчеркнул, что отныне деятельность энергетиков будет подкреплена законом. <p>
Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа рассказал, что данные, которые ведомство получило к 26 января, показывают снижение электричества по всей республике. За два дня работы специалистов «Черноморэнерго» было отключено более 50 мегаватт. <p>
«Это хорошая тенденция, но есть опасение, что если работа не будет носить постоянный характер, то вновь приступят к незаконному подключению»,– добавил он. <p>
По его словам, на сегодняшний день суточное потребление составляет 9,8 миллионов киловатт-часов, что намного выше стандартных показателей за прошлые годы. <p>
Бжания обратил внимание на то, что среди населения бытует мнение о том, что уменьшение нагрузок на электричество происходит за счет веерных отключений. Логуа отметил, что веерных отключений в республике нет, они происходят только по факту перегрузок фидеров. <p>
Аслан Бжания напомнил, что в пятницу, 29 января, наступает день X по кадровым вопросам в районах. Он попросил Михаила Логуа согласовывать данные, которые они получают из районов, с главами администраций, так как «ответственность за эту деятельность носит персональный характер». <p>
Номер: 2
Выпуск: 4006
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс