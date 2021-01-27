Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с гендиректором «Черноморэнерго» Михаилом Логуа по ситуации с незаконным потреблением электроэнергии и деятельностью майнинговых ферм в республике.

Президент отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование. Об этом он сообщил на совещании в «Черноморэнерго» 26 января. Глава государства подчеркнул, что отныне деятельность энергетиков будет подкреплена законом.

Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа рассказал, что данные, которые ведомство получило к 26 января, показывают снижение электричества по всей республике. За два дня работы специалистов «Черноморэнерго» было отключено более 50 мегаватт.

«Это хорошая тенденция, но есть опасение, что если работа не будет носить постоянный характер, то вновь приступят к незаконному подключению»,– добавил он.

По его словам, на сегодняшний день суточное потребление составляет 9,8 миллионов киловатт-часов, что намного выше стандартных показателей за прошлые годы.

Бжания обратил внимание на то, что среди населения бытует мнение о том, что уменьшение нагрузок на электричество происходит за счет веерных отключений. Логуа отметил, что веерных отключений в республике нет, они происходят только по факту перегрузок фидеров.

Аслан Бжания напомнил, что в пятницу, 29 января, наступает день X по кадровым вопросам в районах. Он попросил Михаила Логуа согласовывать данные, которые они получают из районов, с главами администраций, так как «ответственность за эту деятельность носит персональный характер».

Номер: 2Выпуск: 4006Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс