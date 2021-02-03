ГРУЗИЯ-НАТО

А тем временем...

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Брюссель провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества с учетом смены администрации в США.

Тбилиси – важный партнер НАТО, Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии, страна обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это краткое содержание пресс-конференции по итогам встречи генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства в рамках визита в Брюссель также провела встречи с руководством Евросоюза, но разговор с руководителем НАТО стал своеобразной вишенкой на торте, учитывая надежды Тбилиси на ускорение процесса интеграции в альянс с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена.

Йенс Столтенберг, впрочем, не стал выдумывать ничего нового, повторив позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии:

«Мы продолжаем призывать Россию более не признавать независимость грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска».

При этом генсек НАТО показал свою информированность, коснувшись решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании России ответственной за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Столтенберг отметил, что это лишь «усиливает наши призывы к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии». Что же касается перспектив вступления страны в альянс, более четкими они не стали:

«Нас связывает тесное политическое партнерство и крепкое практическое сотрудничество. Несмотря на вызовы, пандемию COVID-19, НАТО и Грузия продолжают укреплять наше партнерство, и на сегодняшнем заседании Комиссии НАТО-Грузия мы максимально используем наши достижения и оценим, что мы можем сделать в будущем. В прошлом году мы расширили существенный пакет НАТО-Грузия, что помогает Грузии проводить реформы, укрепить сотрудничество с союзниками и продолжить вносить вклад в общую безопасность».

Ранее Столтенберг подчеркивал, что решать, кому и как вступать в Североатлантический альянс, будут только сами страны-кандидаты и государства-члены. Генсек недвусмысленно дал понять: Россия не имеет на это никаких прав. Зато смена администрации США может ускорить этот процесс, считает Йенс Столтенберг:

«Я не могу говорить от имени новой администрации США, но я знаю, что президент Байден является сторонником трансатлантического союза, а Грузия является частью этого союза, в котором Северная Америка и Европа работают вместе».

Президент Грузии, со своей стороны, поблагодарила Столтенберга за поддержку страны и выразила надежду на усиление сотрудничества.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Из интернета