В МИНОБОРОНЫ РА

Прошли спортивные соревнования на первенство ВС РА по метанию гранат с места.

Старший офицер Управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Артур Дохоян отметил, что «такого рода спортивные мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни, повышения физической активности и укрепления здоровья военнослужащих».

По итогам соревнований были определены победители: 1-е место – 2-й отдельный мотострелковый батальон; 2-е место – Сухумское высшее общевойсковое командное училище; 3-е место – артиллерийская группа МО РА.

Соревнования завершились традиционной церемонией награждения победителей. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены грамоты.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны РА

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс