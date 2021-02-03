«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА И ВРАЧ ОТ БОГА»

Память

Пандемия коронавируса COVID-19, к сожалению, продолжает собирать свою скорбную жатву. 9 января 2021 г. в реанимации Сухумской инфекционной больницы не стало Ашота Аркадьевича Гарибова – известного в нашей республике и за ее пределами врача-уролога, на протяжении десятков лет лечившего не одно поколение сухумцев.

Ашот Аркадьевич родился 25 января 1947 г. в Сухуме. Его отец, Аркадий Акопович Гарибов, работал на руководящей должности на Сухумской кондитерской фабрике, а мать, Эмма Ованесовна Давтян, являлась сотрудницей Республиканского банка Абхазии. В 1954-1965 гг. Ашот Гарибов учился в сухумской средней школе № 8, после окончания которой продолжил учебу в Харьковском медицинском институте (1965-1972). Одним из его учителей-наставников являлся знаменитый профессор Переверзев – светило советской урологии.

Успешно защитив диплом, молодой врач проходил службу в рядах Советской Армии в г. Лебедине Сумской области Украинской ССР. Там же он начал свою трудовую деятельность. Затем получил направление в Среднюю Азию, где работал в одном из военных госпиталей, а впоследствии вернулся в Абхазию. В сентябре 1977 г. Ашот Гарибов был принят на должность врача-уролога в Сухумскую городскую поликлинику №1, в стенах которой лечил тысячи своих пациентов практически до конца жизни. Кроме того, некоторое время он работал и в военном санатории МВО. Высококвалифицированный, эрудированный и опытный специалист, он неоднократно поощрялся грамотами, дипломами, благодарственными письмами и иными наградами. Они были отнюдь не формальными документами, а являлись наглядным свидетельством высоких оценок деятельности Ашота Аркадьевича на разном уровне.

Весть о безвременном уходе из жизни доктора Гарибова отозвалась искренней болью в сердцах многих жителей Абхазии.

Доктор исторических наук, академик АНА, заведующий отделом истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа, профессор АГУ Олег Бгажба: «Я знаком с ним давно, даже не помню, сколько лет. Это был воистину народный доктор Сухума, поэтому и мой. Он покорял всех своим профессионализмом, вниманием и заботой. Даже будучи больным, Ашот нашел время и силы позвонить мне и осведомиться о состоянии моего здоровья. Как жаль, что такой человек столь рано ушел в мир иной».

Председатель Научно-культурного центра Ю.Н. Воронова при АГУ Светлана Воронова: «Не могу передать словами, как жаль дорогого Ашота. Знакома с ним со школьных лет, а это значит, более полувека. Очень тяжело терять таких людей, каким был он – отзывчивый, светлый, всегда готовый на бескорыстную, квалифицированную помощь. Прекрасный Врач и Человек, он являлся украшением нашего города».

Сын Ашота Гарибова, Артур: «Он был любящим мужем, прекрасным и чутким отцом, трогательным дедушкой. Я попросил его на какое-то время перестать выходить на работу из-за эпидемии, на что отец ответил: «Я – врач и не смогу сидеть дома, когда у нас не хватает людей. Мое место – там!» За день до его смерти меня экипировали в защитный костюм и пропустили в палату. Папа был подключен к аппарату ИВЛ, ему было очень тяжело, но он сохранял мужество. Спросил, как чувствует себя мама, которая тоже болела и находилась в Гудаутском ковидном госпитале. Врачи бились за его жизнь до последнего, но увы, коварная болезнь забрала папу. Отец был очень веселым человеком, любящим жизнь, людей, друзей. Настоящий мужчина и врач от Бога!»

У Ашота Аркадьевича была крепкая, большая семья. Еще во время учебы в Харьковском медицинском институте он познакомился со своей будущей супругой, Светланой Агвановной Казарян, на которой женился в 1972 г. и с которой прожил всю жизнь. С 1977 г. она работала в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы, в настоящее время – заслуженный пенсионер РА. В 2013 г. тогдашний представитель Россотрудничества в Абхазии Александр Ваулин вручил супругам медаль «За любовь и верность» – одну на двоих. Их дочь Ася Гарибова – режиссер, уже упоминавшийся сын Артур Гарибов – юрист. Внучка Анастасия Кудинова – студентка, внук Эрнест Гарибов – школьник, а второму внуку, Александру Гарибову, пока 2,5 годика. Жизнь продолжается...

Родные и друзья Ашота Аркадьевича Гарибова, как, впрочем, и все, кто работал с ним и приходил на прием, будут помнить его человеком добрым, благородным, с большим вниманием относящимся к людям и прожившим свою жизнь по незыблемым, вечным морально-этическим правилам. Хочется верить, что его добрая улыбка и с небес будет освещать путь людям...

Царствия небесного и вечная, благодарная память!

Николай МЕДВЕНСКИЙ, замдиректора Музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Николай МЕДВЕНСКИЙ, замдиректора Музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба