К РОДНОМУ ЯЗЫКУ – С ЗАБОТОЙ

Письмо в редакцию

«Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка; так что каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли, и чувства человека, через которые отразились в слове природа страны и история народа» – писал К.Д. Ушинский.

Исходя из вышеприведенного высказывания великого русского ученого-педагога К.Д. Ушинского, язык является одним из источников духовных богатств человечества.

Естественно, язык – большая национальная культура. Но там, где нет соответствующего воспитания и самозащиты, культура может исчезнуть вместе с языком. Надо учить его, защищать и развивать.

Отметим, что границы богатства нашего языка на современном этапе заметно расширились. Язык – неиссякаемый родник. Но родник остается родником, когда к нему относятся с заботой и любовью. К родному языку надо относиться особенно бережно, чтобы сохранить его незапятнанным и в таком же виде передать в завтрашний светлый день – нашим грядущим поколениям. Для этого нами должны быть учтены все стороны нашей жизни и, главное, перспективы ее дальнейшего развития.

Хочу подчеркнуть, что в нашем учебно-воспитательном процессе есть вопросы, требующие принятия серьезных решений. Но мы обязательно должны помнить, что «знание, полученное не на родном языке, далеко не поведет».

Естественно, не может не повлиять на учебно-воспитательный процесс распространение инфекционного заболевания covid-19.

К сожалению, это тревожное положение сохраняется во всех странах мира.

Да, сегодня, как отмечают руководители Министерства просвещения и языковой политики, есть множество методов для организации учебного процесса в современных условиях, в том числе и дистанционное (компьютерное) обучение. Но вопрос в том, что многие преподаватели и родители против дистанционного (компьютерного) обучения. Они считают, что это не совсем правильный шаг. Многие уверены, что это практически не возможно для большинства преподавателей и родителей – как в материальном плане, так и физическом.

Считаю, что дистанционное (компьютерное) обучение не должно освобождать преподавателей от их основных функций, предусмотренных в условиях стационарного обучения.

Светлана ТАБАГУА, кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазской литературы АГУ

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Светлана ТАБАГУА, кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазской литературы АГУ