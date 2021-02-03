ВНЕШНИЙ МИР

Глава МИД Абхазии Даур Кове провёл встречу с президентом Ассоциации содействия по установлению деловых связей с Пакистаном «BACP», президентом международной общественной организации «Землячество Пакистанцев в России», заместителем председателя «Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном» Джавадом Рахманом Шехриа. В ходе встречи стороны обсудили возможности установления культурных, торговых и социально-экономических связей, а также перспективы сотрудничества между Абхазией и Пакистаном в различных областях. Глава МИД Абхазии выразил готовность в содействии установлению деловых контактов между двумя странами.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс