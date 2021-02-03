БОЛЬШАЯ УТРАТА ОБЩЕСТВА

Министерство культуры Абхазии выражает соболезнования в связи с кончиной хореографа, создателя и руководителя детского хореографического ансамбля «Амцабз» г. Ткуарчала, народного артиста Республики Абхазия Родиона Бигвава. «Родион Джиргунович более 45 лет занимался танцами, посвятив свою жизнь развитию и популяризации абхазского хореографического искусства. Коллектив, которым руководил Родион Джиргунович, неоднократно участвовал в фестивалях и конкурсах, проводимых как в Абхазии, так и в России, где всегда показывал свое мастерство и достойно представлял нашу республику», – отмечается в соболезновании.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс