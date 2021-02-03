БОЛЬШАЯ УТРАТА ОБЩЕСТВА

На 83 году ушел из жизни Василий Михайлович Царгуш – народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, композитор, этнограф, художественный руководитель и главный дирижер Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Михайловича.

В.М.Царгуш более 50 лет возглавлял Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии, ставший визитной карточкой абхазского искусства. Руководимый Василием Михайловичем ансамбль приобрел международную известность, выступая с концертами в странах Европы, Африки, Южной Америки.

Василий Царгуш обладал редким талантом и профессионализмом, способствуя популяризации музыкального наследия и лучших танцевальных традиций абхазского народа. Со свойственной ему ответственностью, на профессиональном уровне воспитал не одно поколение певцов и танцоров.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс