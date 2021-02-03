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БОЛЬШАЯ УТРАТА ОБЩЕСТВА 03.02.2021

БОЛЬШАЯ УТРАТА ОБЩЕСТВА

На 91 году ушла из жизни языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Чкадуа Лидия Платоновна.

Л. П.Чкадуа родилась 21 августа 1930 года в г. Сухуме.

В 1949 г. окончила сухумскую среднюю русскую школу, в 1949 г. поступила на филологический факультет Тбилисского госуниверситета (отделение кавказских языков).

После окончания университета была принята в аспирантуру при университете по специальности «кавказская филология».

С 1957 по 1959 гг. работала преподавателем, а с 1959 по 1965 гг. – старшим преподавателем абхазского языка в Сухумском госпединституте им. Горького.

В 1959 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1958 г. по совместительству была принята на работу в отдел языка Абхазского института языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа АН ГССР на должность младшего научного сотрудника.

С 1965 по 1975 гг. – старший научный сотрудник АбНИИ.

С 1975 по 1977 гг. заведовала кафедрой абхазского языка при Сухумском госпединституте.

В 1971 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.

С 1977 года работала в должности заведующего отделом языка Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР, ныне Абхазского института гуманитарных исследований АНА.

В 1977 г. получила звание профессора.

С 1997 г. – член-корреспондент АНА, а с 2002 г. – действительный член АНА. Награждена двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и медалью «Ветеран труда». Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Абхазии», лауреат Государственной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа и Международной премии им. А.С. Чикобава. Л.П. Чкадуа занималась научными исследованиями в области морфологии, синтаксиса, словообразования, лексикографии, нормирования абхазского литературного языка.

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Спикер Парламента РА Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии Чкадуа Лидии Платоновны. «Ушла из жизни великий абхазский языковед, признанная на всем Кавказе и за его пределами, специалист по абхазо-адыгским языкам, человек большой души, академик Лидия Платоновна Чкадуа. Абхазская наука и кавказоведение в целом понесли тяжелую утрату. Приношу свои соболезнования родным и близким», – отмечается в письме Спикера Парламента.

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра РА, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба выразил соболезнования от лица Правительства Республики Абхазия родным и близким заслуженного деятеля науки Абхазии, профессора, академика АНА Лидии Чкадуа.

«Примите от лица всего состава Правительства Абхазии глубокие соболезнования по случаю смерти Лидии Платоновны. С глубоким сочувствием восприняли прискорбную весть, это – утрата для всей абхазской науки.

Светлая память об этом замечательном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег, учеников».


Номер:  3
Выпуск:  4007
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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