БОЛЬШАЯ УТРАТА ОБЩЕСТВА

На 91 году ушла из жизни языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Чкадуа Лидия Платоновна.

Л. П.Чкадуа родилась 21 августа 1930 года в г. Сухуме.

В 1949 г. окончила сухумскую среднюю русскую школу, в 1949 г. поступила на филологический факультет Тбилисского госуниверситета (отделение кавказских языков).

После окончания университета была принята в аспирантуру при университете по специальности «кавказская филология».

С 1957 по 1959 гг. работала преподавателем, а с 1959 по 1965 гг. – старшим преподавателем абхазского языка в Сухумском госпединституте им. Горького.

В 1959 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1958 г. по совместительству была принята на работу в отдел языка Абхазского института языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа АН ГССР на должность младшего научного сотрудника.

С 1965 по 1975 гг. – старший научный сотрудник АбНИИ.

С 1975 по 1977 гг. заведовала кафедрой абхазского языка при Сухумском госпединституте.

В 1971 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.

С 1977 года работала в должности заведующего отделом языка Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР, ныне Абхазского института гуманитарных исследований АНА.

В 1977 г. получила звание профессора.

С 1997 г. – член-корреспондент АНА, а с 2002 г. – действительный член АНА. Награждена двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и медалью «Ветеран труда». Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Абхазии», лауреат Государственной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа и Международной премии им. А.С. Чикобава. Л.П. Чкадуа занималась научными исследованиями в области морфологии, синтаксиса, словообразования, лексикографии, нормирования абхазского литературного языка.

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Спикер Парламента РА Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии Чкадуа Лидии Платоновны. «Ушла из жизни великий абхазский языковед, признанная на всем Кавказе и за его пределами, специалист по абхазо-адыгским языкам, человек большой души, академик Лидия Платоновна Чкадуа. Абхазская наука и кавказоведение в целом понесли тяжелую утрату. Приношу свои соболезнования родным и близким», – отмечается в письме Спикера Парламента.

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра РА, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба выразил соболезнования от лица Правительства Республики Абхазия родным и близким заслуженного деятеля науки Абхазии, профессора, академика АНА Лидии Чкадуа.

«Примите от лица всего состава Правительства Абхазии глубокие соболезнования по случаю смерти Лидии Платоновны. С глубоким сочувствием восприняли прискорбную весть, это – утрата для всей абхазской науки.

Светлая память об этом замечательном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег, учеников».

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс