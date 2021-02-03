Закон Республики Абхазия

О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2021 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2021 год (далее – Фонд)

Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 114 741,8 тыс. рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 114 741,8 тыс. рублей согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Распорядители средств бюджета Фонда

Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Максимальный размер пособий

Установить, что в 2021 году максимальный размер пособий за полный календарный месяц не может превышать:

– по временной нетрудоспособности – 15 110 рублей;

– по беременности и родам – 20 192 рублей.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 18 декабря 2020 года, № 5058-с-VI

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия