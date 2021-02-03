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Закон Республики Абхазия
О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2021 год
Статья 1. Основные параметры бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2021 год (далее – Фонд)
Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 114 741,8 тыс. рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 114 741,8 тыс. рублей согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Распорядители средств бюджета Фонда
Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Максимальный размер пособий
Установить, что в 2021 году максимальный размер пособий за полный календарный месяц не может превышать:
– по временной нетрудоспособности – 15 110 рублей;
– по беременности и родам – 20 192 рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 декабря 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 18 декабря 2020 года, № 5058-с-VI
Номер: 3
Выпуск: 4007
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия