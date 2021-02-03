СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Герои в белых халатах

– Врачи тоже болеют?!

– Я вам больше скажу – они ещё и люди!

В середине декабря, вернувшись с работы, из редакции газеты «Республика Абхазия», у меня поднялась температура. На второй день я обратилась в российский мобильный госпиталь, расположенный на территории пансионата «Айтар». Обследовав меня, российские медики выписали антивирусный препарат «Арбидол» и жаропонижающий «Парацетамол». Прошло два дня, температура не падала. Решила сделать КТ, поехала в Гудаутский ковид-госпиталь. Простояла в очереди с температурой на холодном ветру. Врача-диагноста там не было, она болела и ей по интернету высылали снимки. Мне сказали ждать результат на следующий день по whatsapp. Я обратилась к знакомым врачам и уже к 12 часам ночи мне прислали результат: вирусная пневмония, КТ-1. Это интернет-сообщение стало моим приговором. Так я попала в Сухумскую инфекционную больницу.

В связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией, в октябре прошлого года было решено на базе Сухумской инфекционной больницы открыть обсервационный блок для ковид-больных на 35 коек. Первые пациенты поступили 14 октября. Для устранения существовавших в больнице проблем с организацией приема и лечения пациентов 19 октября и.о. главврача больницы был назначен Астамур Гуния. Больница была обеспечена необходимыми медикаментами. Администрация г. Сухума приобрела для больницы дизель-генератор, который был установлен 28 октября. При отключении электроэнергии больные не остаются без необходимых процедур. А в конце ноября в больнице ввели систему централизованного кислородоснабжения. Расходы по закупке оборудования и введению в эксплуатацию взяла на себя Администрация г. Сухума. В больнице организовали трехразовое горячее питание.

– Фактически половина больных нуждается в кислородной терапии,– говорит А. Гуния. – Кислород поступает в 2 палаты – это 8 точек, т.е. 8 человек одновременно могут получать кислород. Мы также обучили сотрудников менять баллоны, которые привозят нам с кислородной станции. До этого в больнице были сепараторы для производства обогащенного кислородом воздуха, но они работали в половину мощности из-за плохого напряжения в электросети. Но и эта проблема была решена. В октябре развернули более совершенную мобильную лабораторию для проведения диагностики COVID-19.

ПАЛАТА № 3

В этой палате, рассчитанной на 7 коек, я встретила католическое Рождество и Новый 2021 год. Что сказать, мне еще повезло, что в больнице оказалось свободное место. В приемном покое при оформлении истории болезни мне стало плохо. Меня сопроводили до кровати, вкололи в вену на руке «фиксу», к которой подключили капельницы. Дальше я ничего не помню. С ней я прожила несколько дней. Состояние ухудшалось, температура не падала. Сатурация (уровень кислорода в легких) упала. Меня приговорили: постоянно лежать на животе с кислородной маской, не вставая. Я задыхалась. Во время еды (в меню были каша и суп) подключали кислород к носу. Так я провела в этой палате 16 дней под постоянным наблюдением врачей и медсестер. Ежедневно брали анализ крови, в день три раза проверяли сатурацию, мерили температуру и проводили похлопывания по спине в критические моменты для поднятия сатурации. Этим занимались и.о. главврача Астамур Гуния, врач-реаниматолог Дамей Зантария и врач-терапевт Мактина Джинджолия. Когда они заходили в палату, тут же раздавался их грозный голос: «Барганджия, почему не на животе?» Мне было трудно постоянно в кислородной маске лежать в одной позе, но пришлось. Эти люди спасали меня на протяжении 10 дней, потом неделю лечили. Я их узнавала так: Астамура Карбеевича по голосу, Дамея Зантария по росту (он был самым высоким врачом), а Мактину Джинджолия по большим черным глазам и красивым бровям. Все остальное было закрыто: защитный костюм, респиратор, защитная маска, низ ног и обувь обмотаны скотчем. И никакого страха. Спасибо им, прежде всего за радость дышать и жить. Эта радость – дар. Спасибо Богу и медикам, которые спасали мою жизнь, рискуя собой. И я не устану благодарить их.

МОИ СПАСИТЕЛИ

Коронавирус в очередной раз показал, как важна профессия врача. Рискуя жизнью, медики бросились бороться с неизвестной инфекцией. На их лицах появляются раны и следы от масок-респираторов. Порой они спят по 3-4 часа в больнице и затем вновь выходят на смену.

Астамур Карбеевич Гуния – врач-уролог, и.о. главврача Сухумской инфекционной больницы. Родился в 1976 году в селе Меркуле Очамчирского района. В 1993 году поступил в Кабардино-Балкарский медицинский университет в городе Нальчике. Закончив вуз в 1999 году, проходил интернатуру на базе Сухумской городской больницы № 2, затем там же 5 лет работал дежурным хирургом. С 2004 по 2006 год на базе Ставропольской медицинской академии проходил ординатуру по урологии. Вместе с ним проходила ординатуру и его супруга – врач-отоларинголог Хатуна Борисовна Какулия. Сегодня она работает в Республиканской больнице. Вернувшись в Абхазию, А. Гуния работал урологом, затем заведующим урологическим отделением Сухумской горбольницы № 2. COVID 19 внес свои коррективы в жизнь врачей. Астамур Гуния несколько раз дежурил в Гудаутском ковид-госпитале, а в октябре прошлого года его назначили и.о. главврача Сухумской инфекционной больницы.

– Когда коронавирус стал постепенно вторгаться в мировое сообщество, я и мои коллеги понимали, что когда-нибудь эта проблема всплывет и в Абхазии,– вспоминает А. Гуния. – Поэтому мы стали заниматься самообразованием в области вирусологии. Обратились к нашим российским коллегам и общались с ними по видеосвязи. Они делились с нами опытом лечения коронавирусных больных. Читали книги по вирусологии. По своей инициативе мы проводили видеоконференции с зарубежными коллегами. Связывались с коллегами, работающими даже в Америке. Насколько было возможно, подготовились к встрече с COVID-19. А затем все пришло с опытом работы.

У Астамура и Хатуны четверо детей. Их они видят реже, чем своих пациентов. Воспитанием занимается мама Астамура, Полина Ивановна Адлейба, по профессии педагог.

Дамей Русланович Зантария – врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Родился в 1978 год в селе Тамыше, где и закончил среднюю школу. В 1996 году поступил в Башкирский государственный медицинский университет в городе Уфе. В 2002 году прошел ординатуру по анестезиологии-реанимации. С 2004 года по сей день работает в Сухумской горбольнице. С началом пандемии работает в Гудаутском госпитале и Сухумской инфекционной больнице. Дамей Зантария участник ежегодных российских симпозиумов анестезиологов-реаниматологов, проходящих в Москве. Каждые 4 года проходит курсы повышения квалификации для подтверждения сертификата. Его супруга Газизова Светлана Витальевна – врач эндокринолог в Сухумской детской поликлинике. У них 4 детей.

Мактина Вячеславовна Джинджолия – врач-терапевт. Закончила Сухумскую среднюю школу №5 в 2004 году. Сразу поступила в Кубанский медицинский университет в городе Краснодаре. Она считает, что стала врачом благодаря своей бабушке Этери Андреевне Кобалия, которая мечтала, чтобы ее внучка была медиком. В 2010 году, закончив университет, Мактина уехала на специализацию в Санкт-Петербург, где в Военно-медицинской академии освоила профессию врача-гастроэнтеролога. Работала в России. Интернатуру проходила в Сухумской горбольнице № 2, куда и вернулась на работу в 2012 году врачом-терапевтом широкого профиля. Эту больницу она называет своей «альма-матер». Дважды проходила курсы повышения квалификации по общей терапии в г. Краснодаре. С октября прошлого года работает в Сухумской инфекционной больнице. Ее супруг Ручис Ардзинба – футболист. У них трое детей.

НОВЫЙ ГОД

30 декабря дверь палаты отворилась и в нее вошли с песнями Дед Мороз, две Снегурочки и медперсонал больницы. Они поздравили всех больных с наступающим Новым годом и вручили подарки. Это было до слез трогательно. Все больные благодарили врачей и медсестер. Особая благодарность медсестрам Джамиле Джинджия, Индире Курт-оглы и Эсме Гемуа, санитару Диме Келину, который работал сначала в Гудаутском госпитале рабочим и санитаром, а сегодня в Сухумской инфекционной больнице. Он является студентом 4 курса Сухумского медколледжа. Дима первым отозвался на призыв Министерства здравоохранения РА помочь медикам в их борьбе с коронавирусом.

Спасибо! Это слово сегодня мы будем произносить часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с COVID-19. Вирусом, который не знает границ. В эти дни и недели, многие медики работают на износ, гораздо дольше обычных 40 часов в неделю. Радует, что многие наши медики в медицину пошли не за деньгами. Ведь это больше профессия. Призвание, потребность помогать, спасать. Когда не можешь оставаться равнодушным. Поэтому еще раз – спасибо вам, дорогие доктора, фельдшеры, медсестры, водители «скорых» – все, кто сегодня помогает справиться с вирусом.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ