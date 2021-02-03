НА ЭТОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЙНИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА

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Президент Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению рассказал о проблеме, связанной с незаконной добычей криптовалют и мерах борьбы с этой деятельностью.

По словам Бжания, проблема несанкционированного потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами, занимающимися добычей криптовалют, появилась не сегодня, а в 2016 - 2017 гг. Эта деятельность при отсутствии планов развития энергетики, технически и экономически обоснованных тарифов на электроэнергию, недостаточном инвестировании привела к нынешней сложной ситуации.

«В декабре 2018 года Кабинетом Министров было принято Постановление о запрете этой деятельности. Что было сделано далее для его реализации? Не был введен запрет на ввоз оборудования. Нет материалов по противодействию, которое предпринимала власть. Не проводилось такой работы, которую сегодня делают наши энергетики совместно с правоохранительными органами», – заявил Бжания.

Глава государства отметил, что после совещания с руководителями городов и районов республики участились рейдовые мероприятия по выявлению незаконного майнинга.

«Противодействие этой деятельности должно быть обеспечено на местах. Организовать такую работу может только глава администрации района, которому подчинен и начальник районной милиции, и энергетик. Не бывает такого, чтобы на местах не знали, кто этим занимается. Например, главы администраций сел это знают, но поскольку им не было вменено заниматься этой деятельностью, они руководствовались принципом – моя хата с краю. Никто не хочет наживать себе врагов, а некоторые руководители, возможно, задействованы в этой работе. Я ничего не исключаю. Мы только начали масштабно работать в этом направлении», – сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул, что на данном этапе задача стоит снизить цифры потребления электроэнергии до уровня 2019 года плюс 5% естественного прироста. При этом, глава государства отметил, что снижение нагрузок будет производиться за счет отключения незаконных майнинговых ферм, а не веерных отключений света, как пытаются выставить эту проблему некоторые общественные деятели.

Для борьбы с незаконной деятельностью необходимо значительное увеличение штрафов и введение уголовной ответственности, убежден Президент. «Я направил документы в Парламент, и если Парламент их примет, штраф за 1 мегаватт будет 1,8 млн рублей, а за повторное нарушение в течение года – конфискация и уголовная ответственность. Мы не можем не реагировать таким образом. Это очень серьезные меры, но мы вынуждены в таком ключе двигаться дальше», – сказал Бжания.

Президент подчеркнул, что уверен в том, что Парламент отнесется ответственно к этому вопросу и поддержит законопроекты. «Думаю, эти законопроекты пройдут в Парламенте. Возможно, они будут откорректированы, но без таких мер будет сложно», – отметил глава республики.

Аслан Бжания понимает, что многие граждане вложили свои средства в эту деятельность, но считает, что на этом этапе деятельность по добыче криптовалют должна быть полностью исключена.

«Рушится система – это очевидно. Это не соответствует морали, когда кто-то пытается обогащаться за счет того, что в чьи-то дома не приходит свет и нет тепла. На эту борьбу надо настроить всех», – заявил Президент.

По словам Аслана Бжания, борьба с незаконной добычей криптовалюты будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в энергетике не наладится.

«Мы будем ездить по городам и селам. Результат будет. Такую работу никто не проводил, потому что она не популярна. Она приведет к тому, что недовольных станет больше. Такие действия не повысят авторитет власти, но это не тот аспект, которым мы руководствуемся. С определенной периодичностью мы будем оповещать нашу общественность о наших действиях и состоянии энергетики в стране», – отметил глава республики.

Аслан Бжания не исключил, что в будущем майнинг криптовалют в определенных местах на территории республики теоретически возможен, но это требует тщательного изучения. «На данном этапе это исключено. Как только мы обеспечим определенные правила игры и их неукоснительное исполнение, под этот вид деятельности, как говорят специалисты, могут быть выделены объемы электроэнергии», – сказал Бжания.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс