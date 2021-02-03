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Президент РА Аслан Бжания в интервью АГТРК рассказал о ситуации, сложившейся в энергетической отрасли страны.

Глава государства подчеркнул, что чрезвычайная ситуация, которую наблюдаем сегодня в электроэнергетике страны, складывалась за продолжительный период. Президент рассказал о ключевых процессах в энергетике за последние годы. Так, по его информации, в апреле 2016 года между УКС РА и ООО «Энергосеть-Проект» был подписан договор, в соответствии с которым компания «ЭнергосетьПроект» должна была разработать документ «Схемы и планы перспективного развития энергетики РА». Для подготовки этого документа в Инвестпрограмму 2016 года было заложено 55 млн 300 тысяч рублей. Абхазская сторона подготовила техническое задание, в котором были указаны все узловые проблемы энергетики. И сегодня этот документ находится в «Черноморэнерго», но он так и не был утвержден ни в Минэкономики, ни в Правительстве.

«В соответствии с этим документом необходимо было в период с 2017 по 2021 год и на перспективу до 2026 года в энергетику, в распределительные сети вложить 9,7 млрд рублей. А для нормального функционирования высоковольтных сетей напряжением 35 киловольт и выше необходимо вложить 11 млрд рублей», – пояснил Президент.

Однако, с 2017 года по настоящее время в энергетику удалось вложить всего 862 млн рублей, т.е. около 215 млн рублей в год.

«Остальные деньги не были найдены, и не было возможности у государства, чтобы объем инвестиций стал другим. Если двигаться такими темпами, то для того, чтобы в энергетику вложить почти 21 млрд рублей, нам необходимо 97 лет. Такой подход не имеет ни актуальности, ни перспектив», – подчеркнул глава государства.

Аслан Бжания рассказал, что занимаясь проблемой энергетики, Кабинет Министров провел переговоры с Министерством энергетики РФ, по итогам которых в августе 2020 г. в Абхазию прибыло более 20 специалистов-энергетиков и они актуализировали документ по развитию энергосистемы.

«Видя чрезвычайность ситуации, нам нужно было понять, какие первоочередные меры нужно принять для того, чтобы энергетика работала хотя бы в безаварийном режиме, не говоря уже о росте и перспективах развития. Группа специалистов подготовила отчет о проведении технического аудита электротехнического оборудования подстанций 35 кВ и выше, линий электропередач, а также динамику потребления электрических мощностей РУП «Черноморэнерго». Исходя из этого документа, для того, чтобы наша энергетика работала в безаварийном режиме, нам необходимо в нее вложить в ближайшее время 4,7 млрд рублей», – пояснил Бжания.

Президент отметил, что в ближайшее время будет сделан серьезный шаг в этом направлении, а именно – капитальный ремонт ключевой высоковольтной линии «Ачгуара». Уже подготовлено письмо в Российскую Федерацию, в соответствии с которым в Инвестпрограмму 2021 г. будут вносится коррективы для изыскания средств на ремонт данной линии.

Глава государства отметил, что для системного решения проблемы не обойтись и без повышения тарифа на электроэнергию. Он напомнил, что тариф за электроэнергию не повышался с 2012 года и отметил также проблему низкой собираемости платежей за электроэнергию. Одной из причин низкой собираемости платежей Президент назвал отсутствие приборов учета. Стоимость таких приборов с возможностью дистанционного отключения электричества – около 18 тысяч рублей, а стране нужно около 90 тысяч таких приборов, что обойдется в сумму около двух млрд рублей. «Как показывает практика, там, где стоят приборы, и платят больше, и значительнее экономят. Это взаимосвязанные вещи», – сказал Бжания.

При этом Президент подчеркнул, что нужно выработать методику, в соответствии с которой будет установлен технически и экономически обоснованный тариф на электроэнергию.

«Соответствующее поручение уже дано Правительству, документ уже готов в черновом варианте и я уверен, что он будет принят в первом полугодии 2021 года. В энергетике системный кризис. Во всех составляющих энергетики примерно одна и также картина. Состояние сетей ветхое, из 42 подстанций классом напряжения в 35 киловольт и выше в штатном режиме, в соответствии с нормативами, особенно в зимний период, могут работать только 7», – сказал Президент.

Аслан Бжания, также отметил, что вопрос энергетики может стать темой для политических спекуляций.

«Понимаем, с этим сопряжено очень многое – гражданам не нравится, что нет света, на этой теме можно раскачать политическую ситуацию, подорвав репутацию многих руководителей, что и планируют делать некоторые товарищи, дабы заработать политические дивиденды. Все это мы видим, но это не решит проблему. Нужен спокойный и расчетливый подход», – подчеркнул глава республики.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс