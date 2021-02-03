РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ» СТАЛО ПРИНОСИТЬ ДОХОДЫ

Итогам деятельности РУП «Абхазвторресурсы» в 2020 году посвящалось рабочее совещание в Минэкономики РА. Директор предприятия Раули Какалия и его заместитель Беслан Квициния представили отчет о финансово-хозяйственной деятельности, рассказали о планах на первую половину 2021 года.

В 2020 году предприятие экспортировало 12 тыс. 587 тонн лома черного металла на сумму 117 млн 830 тыс. рублей. Прибыль составила 13 млн 58 тыс. рублей. Выплаты по заработной плате сотрудникам РУП составили 7 млн 212 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата равна 21 тыс. рублей.

По словам Какалия, «Абхазвторресурсы» выполнили все свои обязательства по платежам перед бюджетом.

Сравнительный анализ показателей позволил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган сделать вывод о том, доходность предприятия увеличилась многократно.

Если прибыль РУП «Абхазвторресурсы» в 2019 году составила 436 тыс. 100 рублей, то за 6 месяцев 2020 года – 10 млн 002 тыс. 890 рублей, что почти в 23 раза больше показателей предыдущего года.

К.Озган связывает достигнутые руководством РУП «Абхазвторресурсы» результаты с легализацией бизнес-процессов с одной стороны и увеличением объемов реализации – с другой. «Данный вид деятельности не может быть убыточным. Ваши сегодняшние успехи – это не предел. Государство уполномочило предприятие и вас, как руководителей, осуществлять экспорт черных металлов в исключительном порядке. Вы монополисты. Этот бизнес должен быть прибыльным», – сказала Озган.

Какалия сообщил вице-премьеру, что с 1 января текущего года уже отгружено 1 тыс. 100 тонн лома, и это дает надежду на то, что 2021 год будет более успешным.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс