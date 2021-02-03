В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В Сухуме заработал общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина

Штаб располагается в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии.

В общественный штаб вошли активисты Русской общины Абхазии, Черноморского казачьего войска Абхазии, Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий, Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Ассоциации экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии и Абхазского казачьего общества.

«Это люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенных активной гражданской позицией и одной общей идеей – идеей консолидации вокруг российского Президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии – Владимира Владимировича Путина»,– отмечается в пресс-релизе штаба.

По итогам первого заседания штаба было решено приступить к созданию общественного движения в поддержку Президента РФ Владимира Путина в Абхазии, открыть при штабе общественную приемную.

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Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии