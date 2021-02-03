АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ АбИГИ

Деятельности Института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа и вопросам развития науки в целом посвящалась встреча Президента РА Аслана Бжания с директором АбИГИ АНА Ардой Ашуба.

Президент поинтересовался условиями работы института, состоянием здания, в котором располагается научное учреждение.

Арда Ашуба подробно проинформировал Президента о планах, а также проблемах, стоящих перед АбИГИ.

Глава государства отметил, что поддержка отечественной науки является одним из основных приоритетов руководства страны.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс