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03.02.2021
Номер: 3
Выпуск: 4007
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ АбИГИ
Деятельности Института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа и вопросам развития науки в целом посвящалась встреча Президента РА Аслана Бжания с директором АбИГИ АНА Ардой Ашуба.
Президент поинтересовался условиями работы института, состоянием здания, в котором располагается научное учреждение.
Арда Ашуба подробно проинформировал Президента о планах, а также проблемах, стоящих перед АбИГИ.
Глава государства отметил, что поддержка отечественной науки является одним из основных приоритетов руководства страны.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Номер: 3
Выпуск: 4007
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс