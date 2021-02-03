О ГАЗИФИКАЦИИ, ТУРИЗМЕ, РАБОТЕ АЭРОПОРТА

Инвестиции в экономику Абхазии – одна из ключевых тем интервью Президента РА Аслана Бжания Абхазскому телевидению.

По словам главы государства, из-за пандемии коронавируса бюджет республики за 2020 год не выполнен почти на 1 млрд рублей. Помимо того, из бюджета пришлось изыскать около 300 млн рублей.

«Ощутимую помощь в размере 100 млн рублей нам оказали бизнесмены, наша диаспора и международные организации. Оказавшись в сложной ситуации, нам пришлось обратиться за помощью к Президенту Российской Федерации с тем, чтобы нам предложили программу, подобную той, по которой российские коммерческие банки выделили 1,2 млрд рублей для реализации нескольких экономических проектов. Президент РФ дал соответствующее поручение министерству экономики РФ. Уже оттуда к нам пришло письмо, в котором дано согласие на оказание содействия Абхазии, но при условии, что будут расставлены все точки над «i» по прошлой Инвестиционной программе, которая по сей день не завершена. Мы стараемся реанимировать некоторые объекты, которые еще не завершены, чтобы начать новую программу.

Какие-то дела по выполнению Инвестпрограммы нужно передавать в прокуратуру для их изучения», – отметил Бжания.

Президент придает большое значение привлечению инвестиций в республику.

Продолжается работа по привлечению инвесторов. Например, строящийся туристический объект в селе Тамыше, инвестпроект по выращиванию голубики в Галском районе», – сказал Президент.

По его словам, на встрече с Президентом Российской Федерации поднимался и вопрос Сухумского аэропорта, который заработает не позднее 2024 года.

«По этому поводу в Абхазию неоднократно приезжали специалисты Минтранса России, а также потенциальные инвесторы. После введения аэропорта в эксплуатацию в нем смогут работать до 1000 человек», – сказал Бжания.

Еще один важный проект – это газификация Абхазии. «Этот проект имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности республики и станет резервной альтернативой энергетике. По этому направлению предварительные переговоры прошли, соответствующие поручения даны. Наши российские коллеги изыскали около 80 миллионов рублей для разработки плана проекта газификации Республики Абхазия. Не позднее конца 2021 года общественность будет проинформирована о сроках этого масштабного проекта», – заявил Бжания.

«Газификация намного разгрузит энергетику страны. В каждом доме будет газ, который намного дешевле электроэнергии. Некоторые наши граждане воспримут мои слова как фантазию, но хочу напомнить, что газ в Абхазии уже был. Мы не делаем ничего нового, мы хотим восстановить то, что у нас было когда-то», – сказал Президент.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс