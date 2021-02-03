О ВАКЦИНАЦИИ

Президент РА Аслан Бжания в интервью АГТРК 27 января рассказал о положении дел в республике в условиях пандемии. Отвечая на вопрос гендиректора Абхазского телевидения Ирины Агрба, Бжания отметил, что руководство страны, при всей слабости экономики, старается преодолевать все сложности, которые создал коронавирус.

Президент отметил, что существенную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией оказали бизнес-сообщество, абхазские диаспоры в Турции и Москве, врачебное сообщество Российской Федерации, международные организации и просто друзья Абхазии.

«В республике было создано 530 койко-мест. Только из бюджета страны на борьбу с Covid-19 было направлено 265 млн рублей. В Гудауте был построен специализированный объект для лечения больных коронавирусом, приобретен компьютерный томограф, большое количество аппаратов ИВЛ, концентраторов и разных расходных материалов. В четырех районах республики развернуты госпитали, один военный российский госпиталь – в «Айтаре». Также в течение нескольких месяцев вахтовым методом к нам приезжают специалисты из Российской Федерации. Благодаря помощи российских коллег в республике в скором времени будет запущен процесс вакцинации», – сказал Аслан Бжания.

Президент также отметил, что лечением ковидных больных занят медицинский персонал – 371 человек. Для них государство предусмотрело надбавки к зарплатам в размере 54 млн рублей.

«Понимаем, что это небольшие деньги, но и возможности государства тоже небольшие. Низкий поклон и большая благодарность врачам, которые ежедневно непосредственно контактируют с больными. Мы понимаем, что люди устали, им приходится работать на износ, но иначе у нас не получается. Придется нам всем это пережить», – отметил Президент.

Номер: 3Выпуск: 4007Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс