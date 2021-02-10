КОГДА-ТО...

Красота из XIX века

Первый конкурс красоты, названный всемирным, прошел в 1888 году в Бельгии. В нем принимала участие 21 девушка, хотя заявок было подано больше трехсот – из Австрии, Алжира, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Норвегии, России, США, Туниса, Турции, Франции и Швеции. Идейным вдохновителем и организатором конкурса выступил предприниматель Эрве дю-Лор-рен, а денежный приз обязалось выплатить бельгийское казино, где и проходили «смотрины». Никакой непристойности не наблюдалось: наряды были наглухо закрытыми, а члены жюри вели себя достойно. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Марта Сукаре, которой и досталась премия в размере 5 тысяч франков.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы