ОН ЖИЛ ПРАВИЛЬНО ВСЮ ЖИЗНЬ

Память

Алексей Камугович Губаз родился 10 января 1929 г. в с. Мгудзырхве Гудаутского района Абхазской АССР, в семье Камуга Губаз и Мисы Чалмаз.

В 1948 г., после окончания Дурипшской средней школы, он уезжает в г. Владикавказ (Северная Осетия) и поступает в 3-годичную школу машинистов тепловозов при железнодорожном техникуме, учебу в которой завершает с отличием и начинает свою трудовую деятельность на Северо-Кавказской, Рязано-Уральской и Оренбургской железных дорогах.

В 1952-1955 гг. служит в рядах Советской Армии. После демобилизации возвращается в Абхазию и поступает на работу в Сухумское локомотивное депо и водит поезда на участках железной дороги Сухум-Самтредиа и Сухум-Адлер.

А.К.Губаз – выпускник Тбилисского института железнодорожного транспорта. Получив высшее образование, работает заместителем начальника Сухумского локомотивного депо по ремонту электроподвижного состава, затем главным инженером.

Алексей Камугович Губаз избирался депутатом Верховного Совета СССР V созыва (1958-1962 гг.).

В 1964 г. А.К. Губаз с отличием окончил еще один вуз – промышленное отделение Бакинской высшей партийной школы.

В 1967 г. был переведен в Абхазоблсовпроф техническим инспектором в отделе охраны труда.

В 1971-1986 гг. был председателем Абхазского обкома профсоюза работников пищевой промышленности, с 1986 по 1994 гг. – директором Сухумского санатория-профилактория «Басла», который был построен под его личным руководством для оздоровления работников отрасли.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г.г., А.К.Губаз, как опытного профсоюзного работника, пригласили в Федерацию независимых профсоюзов РА. Под его руководством 14 марта 1994 г. был создан Республиканский комитет профсоюза работников промышленности и коммунально-бытовых предприятий РА, которым он руководил 19 лет – до 2013 г.

С 2013 г. А.К.Губаз работал заведующим организационным отделом этого отраслевого комитета.

Заслуги А.К.Губаз перед отечеством высоко отмечены, он награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Он является автором книг «Новеллы» и «Анекдоты», которые посвящены событиям, происходившим в его юности.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего народа.

Коллектив Федерации независимых профсоюзов РА

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Федерации независимых профсоюзов РА