РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГАИ

Профилактика

Сотрудники Госавтоинспекции МВД РА предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Ежесуточно проводятся профилактические и рейдовые мероприятия с целью снизить уровень аварийности и пресечь нарушения. Наряды ГАИ на стационарных постах и передвижные патрульные экипажи выявляют нарушителей и привлекают к ответственности лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте МВД РА.

С 1 февраля текущего года силами подразделений Госавтоинспекции выявлено 1639 нарушений в области дорожно-транспортного движения. Привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении 78 водителей, 1 человек пребывал под воздействием наркотического средства.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс