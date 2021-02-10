ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ

Граждане Абхазии, которые получают только абхазскую пенсию, смогут снимать деньги с банковских карт через банкоматы. Об этом сообщил Апсныпресс председатель Пенсионного фонда РА Денис Гулария и добавил, что в общей сложности активировано около 21 тыс. банковских карт. С августа 2020 г. прекратилось перечисление российских пенсий на банковские карты жителей Абхазии.

«Это было сделано по просьбе российской стороны из-за того, что некоторые люди продолжали снимать с карт пенсии за своих умерших родственников. Это была вынужденная мера, поскольку более 600 человек незаконно получили российские пенсии. Общая сумма переплат, которую следовало вернуть в бюджет Пенсионного фонда РФ, составила свыше 17 миллионов рублей»,– напомнил Гулария и добавил, что подобные факты имели место и в отношении банковских карт пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. «Мы, безусловно, рады тому, что возобновятся выплаты через банкоматы. Уже прошло достаточное количество времени, многие люди прошли перерегистрацию. Чтобы облегчить получение выплат инвалидам, ветеранам, пенсионерам, которые не являются получателями российской пенсии, возобновлено получение денег через банкоматы»,– подчеркнул Гулария.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс