ОБЪЕДИНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ И УСИЛИЯ

Русские в Абхазии

Посол России в Абхазии А.А. Двинянин и заместитель руководителя Россотрудничества А.М. Полковников в официальных письмах в адрес ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» ответили на предложение организаций создать при Посольстве РФ в Абхазии Общественно-консультативный совет по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

В тексте официального письма Посла РФ в Абхазии, в частности, говорится:

«Внимательно ознакомились с предложением ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» создать при Посольстве Общественно-консультативный совет по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

Полностью согласны с тем, что затяжные конфликты между руководителями отдельных организаций соотечественников препятствуют консолидации русской (российской) общины республики. В частности, попытки собрать воедино представителей структур, выражающих интересы проживающих в Абхазии русских (россиян), предпринимались при участии Посольства и Представительства Россотрудничества в 2019 и 2020 гг. К сожалению, в обоих случаях, накопившийся конфликтный потенциал полностью преодолеть не удалось, и объединительный порыв одних организаций был подвергнут резкой критике со стороны других. Последние при этом обращались с жалобами на своих коллег не только в наш адрес, но и в органы власти Республики Абхазия.

Исходя из этого опыта, считаем, что созданию предложенного совета должна предшествовать большая внутренняя работа, в частности, отказ от взаимных претензий и поиск общего языка между руководителями многочисленных организаций соотечественников. В случае достижения консенсуса и выработки консолидированного проекта повестки первой встречи общественно-консультативного совета для нас было бы честью оказать организационную поддержку данной инициативе.

Пользуясь случаем, Посольство хотело бы вновь подчеркнуть свое абсолютно равное и нейтральное отношение ко всем действующим в Республике Абхазия организациям русских (российских) соотечественников.

С уважением, Посол РФ в РА А.А. Двинянин»

В тексте официального письма заместителя руководителя Россотрудничества, в частности, говорится:

«Россотрудничество благодарит за активную позицию в вопросе консолидации организаций российских соотечественников. Это направление является одним из ключевых в деятельности Представительства Агентства в Республике Абхазия.

Создание при Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, возможно, во многом будет способствовать объединению российской общины. Поддерживаем мнение коллег из Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, что созданию новой институции должна предшествовать кропотливая работа, прежде всего, между руководителями организаций российских соотечественников по разрешению затяжного внутреннего конфликта и налаживанию диалога.

При этом выражаем свои заверения в поддержке всех российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

С уважением, заместитель руководителя Россотрудничества А.М. Полковников»

Напомним, что в конце 2020 года общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» направили официальные письма в адрес Посла России в Абхазии, руководства МИД РФ, руководства Россотрудничества о целесообразности создания при Посольстве Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

Разъясняющие официальные ответы от российских структур получены, и мы публично доводим их до руководителей всех многочисленных организаций и граждан России – соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

Мы видим, что структуры России, занимающиеся поддержкой российских соотечественников, проживающих в Абхазии и за рубежом, в целом поддерживают наше предложение о создании при Посольстве России в Абхазии Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

Учитывая данную поддержку России по созданию Совета по делам российских соотечественников при Посольстве РФ в Абхазии, обращаемся к нашим гражданам – соотечественникам РФ, постоянно проживающим в Абхазии, и руководителям организаций соотечественников высказать свое личное мнение и официальную позицию организации по образованию такого Общественно-консультативного совета при Посольстве России в Абхазии.

Мы считаем, что создание Совета создаст равные условиях для всех граждан России, проживающих в Абхазии и организаций соотечественников для системного прямого взаимодействия с Посольством, позволит всем без посредников решать проблемные вопросы русской (российской) общины. Кроме этого, Совет позволит осуществлять тесное сотрудничество и системное взаимодействие с органами государственной власти России и Абхазии всех уровней.

Мы хотим особо подчеркнуть, что затяжной конфликт в среде организаций российских соотечественников Абхазии, которые десятилетиями ведут бескомпромиссную борьбу за лидерство в координационных структурах, должен остаться в прошлом. Только в данном Совете мы сможем переломить этот конфликт интересов и коллективно работать на благо Абхазии и российских соотечественников в республике.

К данному публичному обращению по созданию Общественно-консультативного совета при Посольстве РФ в Абхазии могут присоединиться все заинтересованные соотечественники и организации. Важен голос и мнение каждого.

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии