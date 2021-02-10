ЮБИЛЕЙ

Геннадию Никитченко 75 лет

Уважаемый Геннадий Васильевич!

Поздравляем тебя с 75-летием. Это – дата, когда надо вроде остановиться и оглянуться назад, потому что много сделано, преодолено и, к сожалению, потеряно.

Но в не твоем характере останавливаться на половине пути. Есть цели, планы: желание сделать нашу республику лучше, помочь соотечественникам в решении своих жизненных проблем. Геннадий Васильевич, ты всегда справлялся с жизненными вызовами, справишься с ними и в дальнейшем на своем плодотворном пути.

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Г.Никитченко родился в шахтёрском городе Енакиево, после окончания горно-металлургического института работал заместителем начальника мартеновского цеха. В 1978 году по семейным обстоятельствам переехал в Абхазию, где стал работать инженером в сельскохозяйственном производстве.

В первые дни грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. его дом в селе Меркуле Очамчырского района был разрушен при обстреле грузинскими танками. Никитченко вместе с семьёй ушёл в горный город Ткуарчал, где занялся организацией обороны и жизнеобеспечения взятого в блокаду Очамчырского района. Был заместителем командующего Восточным фронтом Мераба Кишмария, руководил операциями по освобождению восточной части Абхазии. За боевые заслуги получил орден Леона.

В 1994 году был избран председателем Конгресса русских общин Абхазии, сменив на этом посту убитого Юрия Воронова. Сообща с Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба предпринимал усилия для преодоления международной изоляции нашей республики, налаживал экономические и политические связи с Россией, являясь членом Совета соотечественников при Госдуме Российской Федерации и, фактически, неофициальным представителем РФ в Абхазии.

Никитченко провёл акцию по предоставлению российского гражданства жителям Абхазии, за что был награждён орденом Дружбы. В 2005 г. по поручению Президента России Владимира Путина награда была вручена мэром Сочи Виктором Колодяжным в Сухуме.

Г.Никитченко является единственным кавалером этого российского ордена в Абхазии. Депутат Парламента Республики Абхазия с 1996 по 2007 гг. Имеет взрослого сына.

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Пусть гармония и удача станут твоими повседневными спутниками. Новых побед тебе и достижений!

Твои друзья

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Твои друзья