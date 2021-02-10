ШКОЛА И ПАНДЕМИЯ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Обстановка

Каждый знает, какую огромную роль в жизни человека играет образование. Оно в конечном счете определяет судьбу. И первая очень важная ступень, которую нельзя перешагнуть, обойти стороной – это школа. Преимущество традиционного обучения перед дистанционным очевидно. Но как быть в нынешних условиях, в условиях пандемии? Как защитить детей от коронавирусной инфекции и в то же время дать им необходимый багаж знаний? Стоит ли снимать ограничения для школ в феврале? Своё мнение по этому поводу высказывают родители сухумских школьников.

Мадина:

– У меня трое детей. Все школьники. Учатся в 6,8,10 классах. Конечно, я очень переживаю, что они не ходят в школу, что они не могут полноценно заниматься. В то же время я понимаю, что ограничения, принятые нашей республикой в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, необходимы. Мы видим, что ситуация ухудшается, больных становится всё больше, люди умирают. И если всё останется так же, как сейчас, я детей в школу не пущу и после 10 февраля. Мне страшно. У меня в доме есть пожилые люди и я боюсь за их жизнь.

Можно сказать, что у нас сейчас как военное положение. Жаль, что многие этого не понимают, пренебрегают средствами индивидуальной защиты, не носят маски, не дезинфицируют руки, посещают массовые мероприятия, устраивают различные торжества. А ведь тем самым они подвергают опасности своих близких.

Большое спасибо нашим врачам, которые ценой своей жизни спасают больных, большое спасибо учителям, настоящим учителям, делающим все возможное для того, чтобы наши дети могли учиться даже в таких непростых условиях. Однако спасибо я могу сказать не всем. К сожалению. Некоторые учителя то отправляют домашние задания, то нет, не опрашивают учеников, не контролируют их. Почему такое отношение к учёбе? Не понимаю. Я считаю, что и дистанционное обучение можно было организовать намного лучше, нет системного подхода, нет должной требовательности. Повторяю, это касается не всех учителей.

Елена Панова:

– Я пытаюсь организовать своих детей, заставить их заниматься, но когда этого требует мама, у них нет интереса. Прочитают страницу-две — и откладывают книгу в сторону.

Дети радуются, когда их труд оценивают учителя, когда учителя по телефону опрашивают их, дают задания. Я считаю, что учителя должны быть более требовательными.

Индира:

– Конечно, дети должны учиться, должны ходить в школу. Дистанционное обучение никогда не сравнится с традиционным. Однако всё зависит от ситуации в стране. Посмотрите, что у нас творится! Мало нам коронавируса, еще и свет постоянно отключают. А если бы дети сейчас ходили в школу? Они мерзли бы в неотапливаемых классах вместе с учителями. К чему бы это привело? К еще большему числу простудных заболеваний.

Татьяна:

– Я считаю, что в нынешних условиях, когда такие проблемы со светом, необходимо поставить генераторы в каждой школе, чтобы учителя и дети не мерзли, а родители были спокойны за своих детей. Может, кто-то скажет, что в стране нет денег. А дети почему должны страдать? Надо изыскать средства. Обогреватели не отапливают помещение, даже когда есть свет, напряжение очень слабое. Надо решать проблему, сейчас это очень актуально, так как массовые простудные заболевания еще больше могут усугубить и без того непростое положение в республике. Уровень смертности высокий, много больных.

Школы надо открывать, но при условии соблюдения всех мер предосторожности, дезинфекции помещения, обеспечения полной безопасности детей и педагогов.

Анжела:

– У меня ребенок учится в третьем классе. В первое время, когда закрыли школы, мы занимались дистанционно, довольно усиленно. Занимались по основным предметам — математике и русскому языку. Постоянно выходила на связь, давала нам задания, объясняла темы учительница абхазского языка. Чтение и окружающий мир мы, родители, старались пройти с детьми сами. Словом, занимались мы хорошо до проблем со светом. Наша учительница взяла ноутбук в кредит, а сейчас чуть не плачет. Не может выходить с учениками на связь — то нет света, то помехи с интернетом, голос прерывается, исчезает, дети не понимают ничего. А математику учитель должен объяснять. Не каждый родитель сможет донести до ребенка всё так, чтобы он понял.

Надо как-то в срочном порядке решить проблему с подачей электроэнергии. Я считаю правильно, что дети в период пандемии не посещают школу. Ребенок может принести инфекцию в семью, а у меня мама пожилая, болеет, это группа риска.

Если положение в стране улучшится, пойдут на спад заболевания, тогда и школы можно открывать. Мы, родители, готовы помочь с соблюдением мер безопасности в школе, будем по очереди следить за детьми. У каждого будет индивидуальный антисептик для рук. Но пока пускать детей в школу опасно.

Надежда:

– Я считаю, самое главное — заинтересованность учителей. В любом случае можно что-то придумать, продумать график занятий. С 1-го по 4-й классы дети могли бы ходить в школу при условии соблюдения мер безопасности. А в старших классах можно заниматься и дистанционно. Конечно, временно.

Асмат:

Я хочу, чтобы мои дети учились не дистанционно, а в школе, но надо обеспечить их безопасность и безопасность учителей. Говорят, к каждой школе будет применен индивидуальный подход, у всех будет свой график занятий. Но дети и педагоги должны ведь еще и до школы добраться. Преодолевать большие расстояния пешком могут не все. У нас немало пожилых педагогов, да и учеников начальной школы не отправишь одних. А в общественном транспорте мер безопасности не придерживаются, не все носят маски, а о дистанции и речи не может быть. Автобусы и троллейбусы переполнены. Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением мер безопасности.

Эльвира:

– Вы смеётесь? Какое сейчас может быть дистанционное обучение? Мы постоянно без света находимся. Учителя пытаются связаться с детьми по интернету, проверить домашнее задание. Я вижу их заинтересованность в том, чтобы дать детям знания, но ведь многое зависит от света. Те задания, которые можно дать по телефону, дети выполняют в тетрадях и относят в школу, но как быть с объяснением новой темы, например, по алгебре, геометрии, физике? Это очень сложно.

Мария Бронникова:

– Мои дети учатся в 8-й школе. У дочки в третьем классе учительница проводит видеоуроки. Каждый день она присылает домашние задания. Каждую неделю мы относим тетради с выполненным домашним заданием в школу. Чтение и окружающий мир тоже проходим. Ребенок выучил стихотворение, записали видео и отправляем. В старших классах у меня учатся дочь и сын. Мы хорошо занимаемся по литературе, физике, алгебре, географии, биологии, истории Абхазии. Я знаю от подруг, дети которых учатся в других школах (не буду называть каких), что не везде такой, как у нас, подход к учёбе, детям почти ничего не задают. А мы как-то справляемся.

Я думаю, что большинство уже переболели. В школу ходить надо, хотя бы раз-два в неделю, чтобы у учителей была возможность объяснить новый материал. Можно было бы сочетать онлайн-обучение и традиционное. Кто-то ходил бы в школу, кто-то нет (если родители боятся или дети болеют), но задания по предметам давали бы всем. Начальная школа должна работать обязательно.

Вот такие мнения. К сожалению, большинство родителей не захотели, чтобы в газете были указаны их фамилии. Впрочем, имеют на это право. Главное, они откровенны и искренни. Многие из них нередко повторяли друг друга, поэтому были выбраны наиболее типичные ответы. Среди опрошенных были родители учеников 4-й, 8-й, 12-й, 14-й школ. Они высказывали свои замечания, но в целом все благодарны за труд учителей в период пандемии.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА