Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О защите растений»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 18 июля 2007 года, № 1799-с-IV «О защите растений» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2008, № 33, ст.77) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 изложить в следующей редакции:

«фитосанитарные мероприятия – комплекс мер, обеспечивающих снижение численности и вредоносности вредных и особо вредных организмов;»;

2) в статье 6 слова «специально уполномоченным Кабинетом Министров Республики Абхазия органом государственного управления в области защиты растений (далее – уполномоченный орган государственного управления в области защиты растений),» исключить;

3) в наименовании Главы II слова «уполномоченного органа государственного управления в области защиты растений,» исключить;

4) статью 7 исключить;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Компетенция Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия в области защиты растений Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в области защиты растений:

– реализует единую политику в области использования средств защиты растений;

– реализует государственные программы по защите растений;

– разрабатывает и утверждает правила применения средств защиты растений;

– разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия, а также ведет и периодически публикует Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями, растений и сорняками, дефолиантов и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве Республики Абхазия;

– разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия перечень особо опасных вредных организмов;

– разрабатывает и утверждает правила хранения, транспортировки и применения пестицидов (ядохимикатов), а также осуществляет контроль за их соблюдением;

– организует приобретение пестицидов (ядохимикатов) и их распределение на территории Республики Абхазия в зависимости от данных фитосанитарного мониторинга и складывающейся фитосанитарной обстановки;

– организует по согласованию с уполномоченным центральным органом государственного управления в области охраны окружающей природной среды и органом санитарно-эпидемиологического контроля работы по обезвреживанию пестицидов (ядохимикатов);

– осуществляет фитосанитарные мероприятия;

– организует фитосанитарный мониторинг по вредным и особо опасным вредным организмам;

– организует эффективное использование средств защиты растений, а также соблюдение правил их транспортировки, хранения и применения;

– координирует научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы по созданию и внедрению средств защиты растений, новой техники и технологических процессов и методов их использования;

– обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по защите растений;

– разрабатывает и утверждает методические указания, рекомендации по применению химических, биологических и других препаратов;

– определяет потребность сельского хозяйства в химических и биологических средствах защиты растений, в формировании резервов химических средств на случай чрезвычайных ситуаций;

– проводит разъяснительные работы среди населения в области защиты растений, а также оказывает методическую помощь по проведению фитосанитарного мониторинга по вредным организмам;

– ведет контроль за применением средств защиты растений;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.»;

6) в абзаце втором статьи 10 слова «подлежащих лицензированию» исключить;

7) в наименовании Главы III слова «средств защиты растений» заменить словами «производства и реализации средств фитосанитарного назначения»;

8) абзац восьмой статьи 11 исключить;

9) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Лицензирование производства и реализации средств фитосанитарного назначения

В целях предотвращения вредного воздействия средств фитосанитарного назначения на здоровье людей и окружающую среду лицензированию подлежат производство и реализация средств фитосанитарного назначения.

Лицензирование производства и реализации средств фитосанитарного назначения осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Абхазия от 23 июля 2015 года, № 3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности.»;

10) статью 15 исключить;

11) в статьях 16, 17 и 18 слова «уполномоченный орган государственного управления в области защиты растений» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия» в соответствующем падеже.

Статья 2

Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 31 декабря 2020 года, № 5080-с-VI

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия