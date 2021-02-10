ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал журналистам о том, когда в Абхазии получат вакцину от Covid-19. Он отметил, что вакцина ожидается в ближайшее время. «Этот вопрос решается на уровне правительств. Я думаю, что в течение февраля вакцина будет у нас», – отметил он.

«В настоящее время в России три вида вакцины от коронавируса. Подавая заявку, мы указали две – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Все будет зависеть от того, что нам смогут предоставить в качестве гуманитарной помощи»,– отметил министр здравоохранения.

По словам Цахнакия, на первом этапе планируется вакцинировать порядка 10 тысяч человек. «В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники и работники силовых структур. А уже затем мы будем вакцинировать всех желающих». Цахнакия подчеркнул, что потребность в вакцине среди населения Абхазии существует. «К нам в Минздрав обращаются люди, они хотят привиться от коронавируса и спрашивают, когда она будет. Посмотрим, насколько потребность будет высокая, но возможность сделать вакцину у наших граждан должна быть», – подчеркнул министр.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс