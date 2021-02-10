ПРЕЗИДЕНТ РА АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ СOVID-19

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 февраля 2021 года:

В период с 10 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года включительно установить следующие общеобязательные требования:

1) запретить проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;

2) запретить проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;

3) запретить функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;

4) запретить деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;

5) запретить деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;

6) запретить деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;

7) запретить перевозку общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

8) запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

9) местным администрациям обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

10) организовать работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухуме и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухуме и районах Республики Абхазия осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом санитарно-эпидемиологической службой;

11) обязать владельцев предприятий (объектов) общественного питания, стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом санитарно-эпидемиологической службой;

12) обязать работников организаций, работающих в сфере обслуживания, использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

В целях возобновления деятельности образовательных организаций в Республике Абхазия с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 установить следующий порядок и условия организации учебного процесса:

1) с 15 февраля 2021 года разрешить деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно;

2) с 22 февраля 2021 года разрешить деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5 – 11 классов включительно.

В целях оказания содействия субъектам предпринимательства в сфере общественного питания с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 установить следующий порядок и условия организации деятельности предприятий (объектов) общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания):

1) с 15 февраля 2021 года разрешить оказание услуг общественного питания, предоставляемых посредством размещения на открытом воздухе (на террасах и верандах) столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также услуг по доставке еды или продажи еды и иных продуктов на вынос;

2) с 22 февраля 2021 года разрешить оказание услуг общественного питания внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также соответствия иным государственным санитарно-гигиеническим нормам и правилам (санитарным правилам), указанным в пункте 6 настоящего Распоряжения.

Разрешить Министерству культуры Республики Абхазия и местным администрациям в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Абхазия, с учетом соблюдения государственных санитарно-гигиенических норм и правил (санитарных правил), указанных в пункте 6 настоящего Распоряжения, с 15 февраля 2021 года устанавливать режим работы и иные условия осуществления деятельности подведомственными учреждениями культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Запретить в период с 10 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года деятельность указанных в пунктах 2 – 4 настоящего Распоряжения общеобразовательных организаций, объектов общественного питания (за исключением услуг по доставке еды) и учреждений культуры.

Министерству здравоохранения Республики Абхазия в срок до 15 февраля 2021 года разработать и утвердить государственные санитарно-гигиенические нормы и правила (санитарные правила), устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и регламентирующие в период пандемии:

1) деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего общего образования), начального и среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;

2) деятельность предприятий (объектов) общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), торговых объектов (в том числе продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков);

3) деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия при содействии Министерства внутренних дел Республики Абхазия и местных администраций обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями: – организовать процесс осуществления мониторинга деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения санитарных правил, указанных в пункте 6 настоящего Распоряжения, и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия новой коронавирусной инфекции СOVID-19;

– постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) для работников, средствами дезинфекции, термометрами.

Рекомендовать:

1) гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;

2) ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

3) руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет по желанию указанных лиц от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Определить ответственными:

– местные администрации совместно с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 1, пункта 3 и пункта 5 настоящего Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 2, пункта 5 и пункта 8 настоящего Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 4 и пункта 5 настоящего Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 6, пункта 7 настоящего Распоряжения;

– руководителей центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций – по реализации пункта 10 настоящего Распоряжения.

Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 11 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия от 12 января 2021 года № 04-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 09 февраля 2021 года, № 46-рп

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия